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      Готівковий курс валют 30 жовтня: долар знову почав дешевшати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 30.10.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 30 жовтня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро 30 жовтня на готівковому ринку знизився на одну копійку, в той час як щодо долара знову почав зміцнюватись.

      Долар купували за 24,81 грн (-5 копійок в порівнянні з понеділком), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" по 25,08 грн (-7 копійок).

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      Євро у середу подешевшав на 1 копійку – купували його за 27,46 гривні, а продавали по 27,88 гривні.

      За курсом валют від НБУ 30 жовтня долар подорожчав на 5 копійок і коштував 25,11 грн. Євро додав у ціні 7 копійок і коштував 27,86 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Гривня Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня
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