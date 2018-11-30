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      Готівковий курс валют 30 листопада: гривня зміцнилася

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      Готівковий курс валют на сьогодні 30 листопада 2018 - Україна
      Готівковий курс валют 30 листопада в Україні / politeka.net

      Курс гривні щодо євро та долара 30 листопада на готівковому ринку почав рости. Як долар, так і євро подешевшали більш ніж на 10 копійок.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у п'ятницю купували по 31,83 грн (на 7 копійок дорожче, ніж у четвер), а продавали по 32,38 грн (-17 копійок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 28,03 грн (на 14 копійок дешевше, ніж четвер), а продавали по 28,36 грн (-18 копійок).

      За курсом валют від НБУ 30 листопада долар подорожчав на 13 копійок і коштував 28,39 грн. Євро ж додав у ціні аж 43 копійки і зріс до позначки 31,89 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Новини політики Долар-Гривня Гривня Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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