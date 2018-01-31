Готівковий курс валют 31 січня: гривня продовжує відігравати втрачене на ринку

Курс гривні щодо євро та долара 31 січня на готівковому ринку продовжував зміцнюватись – зокрема, "зелений" подешевшав ще на 12 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували в середу по 34,29 гривні – це на 6 копійок дешевше, аніж день тому. Продавали євро на 10 копійок дешевше, аніж у вівторок – по 34,93 гривні.

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Долар втратив у ціні 12 копійок у порівнянні з вівторком – купували "зелений" по 27,65 гривні, а продавали – по 28,02 гривні.

За курсом валют від НБУ 31 січня долар подешевшав на 24 копійки і коштував рівно 28 грн. Євро подешевшав на 18 копійок – до 34,78 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до початку цього тижня долар упевнено ріс. Однак з 22 січня "зелений" подешевшав на третину гривні за 5 робочих днів.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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