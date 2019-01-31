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      Готівковий курс валют 31 січня: долар продовжує падати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 31.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 31 січня в Україні / cikave.ko.net.ua

      Курс гривні щодо долара 31 січня на готівковому ринку зміцнився на декілька копійок. А от євро трішки подорожчав.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 31,43 грн (+5 копійок порівняно з середою), а продавали по 31,86 грн (+6 копійок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 27,49 грн (на 6 копійок дешевше, ніж у середу), а продавали по 27,74 грн (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 31 січня долар подешевшав ще на 2 копійки і коштував 27,75 грн. Офіційний курс євро не змінився – 31,72 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Закон про валюту і валютні операції: що він означає і на кого вплине

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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