Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні

Курс гривні щодо євро 31 травня на готівковому ринку продемонстрував падіння вперше з середини травня.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували по 30,15 грн, що на 19 копійок дорожче, ніж у середу, а продавали по 30,65 грн (+13 копійок). Востаннє євро демонстрував зростання 14 травня:



Курс гривні щодо євро за травень

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Долар у четвер майже не змінився: його купували по 25,85 грн (-1 копійка), а продавали по 26,10 (так само, як і в середу).

За курсом валют від НБУ 31 травня долар подорожчав на 5 копійок і коштував 26,14 грн. Євро подорожчав суттєвіше, на 24 копійки – до 30,40 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжує падіння. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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