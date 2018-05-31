21:06
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
30°C 15°C
  • п'ятниця
    22°C 12°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні

148 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 31 травня в Україні
Готівковий курс валют 31 травня в Україні / goloskarpat.info

Курс гривні щодо євро 31 травня на готівковому ринку продемонстрував падіння вперше з середини травня.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували по 30,15 грн, що на 19 копійок дорожче, ніж у середу, а продавали по 30,65 грн (+13 копійок). Востаннє євро демонстрував зростання 14 травня:


Курс гривні щодо євро за травень

Читайте також: Ющенко знайшов роботу в одному із київських банків

Долар у четвер майже не змінився: його купували по 25,85 грн (-1 копійка), а продавали по 26,10 (так само, як і в середу).

За курсом валют від НБУ 31 травня долар подорожчав на 5 копійок і коштував 26,14 грн. Євро подорожчав суттєвіше, на 24 копійки – до 30,40 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжує падіння. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція

Теги: Новини України євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
сьогодні, 20:13 Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
148
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2398
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук