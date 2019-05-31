Готівковий курс валют 31 травня: гривня призупинила падіння

Курс гривні щодо євро та долара 31 травня на готівковому ринку після кількох днів серйозного падіння нарешті стабілізувався. Українська валюта подешевшала в п'ятницю, однак всього лише на кілька копійок.

Долар подорожчав 31 травня лише на 1 копійку, свідчать дані сайту finance.ua. Так, купували його по 26,64 гривні, а продавали – по 26,96 гривні.

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Євро подорожчав дещо суттєвіше – на три копійки, однак це відчутно менше, аніж попередні два дні. Купували європейську валюту по 29,60 гривні, а продавали – по 30,06 гривні.

За курсом валют від НБУ 31 травня долар подорожчав на 19 копійок і коштував 26,87грн. Євро так само додав у ціні – 16 копійок – і зріс до позначки 29,92грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.