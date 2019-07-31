20:56
31 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
      Вєсті Кремля
      20:48, 30 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Готівковий курс валют 31 липня: гривня зупинила своє зростання

      242 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 31 липня 2019
      Готівковий курс валют 31 липня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 31 липня на готівковому ринку після тривалого зміцнення призупинив свій ріст.

      Долар купували в середу по 24,89 гривні (-2 копійки в порівнянні з попереднім днем), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали долар, як і у вівторок, по 25,22 гривні.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро в останній день липня подешевшав на копійку – купували його по 27,71 гривні, а продавали – по 28,17 гривні.

      За курсом валют від НБУ 31 липня долар подешевшав на 16 копійок і коштував 25,09 грн. Євро подешевшав на 9 копійок і коштував 27,98 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Що буде з курсом долара восени 2019-го: прогноз експерта

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
      Картопляна запіканка з м'ясом: рецепт смачної вечері за годину
      сьогодні
      12021
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта Євро Гривня
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні , 20:30 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 221
      Гра у піддавки: як "Слуга народу" злила місця на округах ставленикам олігархів
      сьогодні , 19:30 Гра у піддавки: як "Слуга народу" злила місця на округах ставленикам олігархів
      Сергій Лещенко 589
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 134 депутатів
      сьогодні , 19:10 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 134 депутатів
      234092
      Супрун: Публічність – це ефективний спосіб боротися з насильством
      сьогодні , 19:00 Супрун: Публічність – це ефективний спосіб боротися з насильством
      Блог Соцмережі 142
      Про завдання "Голосу" в Раді, сім'ю та спілкування з Вакарчуком: відверте інтерв'ю з Юрчишиним
      сьогодні , 18:30 Про завдання "Голосу" в Раді, сім'ю та спілкування з Вакарчуком: відверте інтерв'ю з Юрчишиним
      Людмила Кушнір 489
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук