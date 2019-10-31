Готівковий курс валют 31 жовтня: долар впав

Курс гривні щодо долара та євро 31 жовтня на готівковому ринку зміцнився. Долар подешевшав суттєвіше, а євро втратив лише 4 копійки.

Долар купували за 24,68 грн (-13 копійок в порівнянні з середою), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" по 24,95 грн (також на 13 копійок дешевше).

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Євро у четвер подешевшав на 4 копійки – купували його за 27,42 гривні, а продавали по 27,84 гривні.

За курсом валют від НБУ 31 жовтня долар подешевшав на 12 копійок і коштував 24,99 грн. Євро втратив у ціні 11 копійок і коштував 27,75 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу