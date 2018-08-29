Готова бути на другому плані: експерт з мови тіла проаналізував фото Вікторії Бекхем з сином

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем все частіше публікує спільні фото з 19-річним сином Брукліном у соціальних мережах. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс пояснив, що раніше Вікторія так само постійно показувала аналогічні знімки зі своїм чоловіком Девідом, для того, щоб продемонструвати ідеальний образ щасливої сім'ї.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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"Якщо аналізувати пози і жести Вікторії, то вона дає зрозуміти, що взяла на себе роль "сполучної ланки" в сім'ї... Девід зазвичай робить "покер фейс", а Вікторія з любов'ю обіймає його, дивиться йому в обличчя, ніби намагаючись привернути його увагу. Тепер, коли старший син Бруклін стає все більш самостійним, дизайнер, схоже, повністю зосереджена на ньому", – розповіла Джуді.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 5 Чер 2018 р. о 12:04 PDT



​Бруклін і Вікторія Бекхем

За словами експерта, на більшості знімків з Брукліном Вікторія позує таким чином, що дозволяє йому залишатися головним у кадрі, а вона розташовується позаду.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 23 Сер 2018 р. о 1:46 PDT

"Здається, вона виглядає цілком щасливою. Вікторія готова піти на другий план і з гордістю представити свого сина світу. Він часто стоїть в кадрі на першому плані, він виглядає мужньо і дуже доросло", – додала вона.



Бруклін і Вікторія Бекхем