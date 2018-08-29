12:08
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Готова бути на другому плані: експерт з мови тіла проаналізував фото Вікторії Бекхем з сином

967 Читать новость на русском
Бруклін і Вікторія Бекхем
Бруклін і Вікторія Бекхем / Фото з відкритих джерел

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем все частіше публікує спільні фото з 19-річним сином Брукліном у соціальних мережах. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс пояснив, що раніше Вікторія так само постійно показувала аналогічні знімки зі своїм чоловіком Девідом, для того, щоб продемонструвати ідеальний образ щасливої сім'ї.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також: Наймодніша дитяча стрижка: 7-річна дочка Вікторії Бекхем змінила образ

"Якщо аналізувати пози і жести Вікторії, то вона дає зрозуміти, що взяла на себе роль "сполучної ланки" в сім'ї... Девід зазвичай робить "покер фейс", а Вікторія з любов'ю обіймає його, дивиться йому в обличчя, ніби намагаючись привернути його увагу. Тепер, коли старший син Бруклін стає все більш самостійним, дизайнер, схоже, повністю зосереджена на ньому", – розповіла Джуді.


​Бруклін і Вікторія Бекхем

За словами експерта, на більшості знімків з Брукліном Вікторія позує таким чином, що дозволяє йому залишатися головним у кадрі, а вона розташовується позаду.

"Здається, вона виглядає цілком щасливою. Вікторія готова піти на другий план і з гордістю представити свого сина світу. Він часто стоїть в кадрі на першому плані, він виглядає мужньо і дуже доросло", – додала вона.

Бруклін і Вікторія Бекхем
Бруклін і Вікторія Бекхем

Теги: LifeStyle Зіркові мами Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сьогодні, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Іловайський котел: кривавий серпень української історії
сьогодні, 08:55 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
Соломія Ніколайчук
Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
сьогодні, 08:43 Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
Блог Соцмережі
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 серпня, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого
28 серпня, 20:01 Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого
Катерина Петренко
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук