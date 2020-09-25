Коронавірус в Україні не відступає. Минулої доби, 24 вересня, у лабораторіях підтвердили 3 565 нових випадків захворювання, 102 з них – у Львові. За словами мера міста Андрія Садового, ситуація у місті є достатньо стабільною.

Ліжок для хворих у лікарнях вистачає, а медична система міста справляється із викликами. Про це Садовий розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері 25 вересня, пише 24 канал.

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"Це дуже важливо. Адже ми розуміємо, що ситуація може бути надзвичайно складною. Власне, з цього я щодня починаю свій робочий день", – зауважив Садовий. І пояснив, що наразі місто перебуває у жовтій зоні карантину, перед цим – було у помаранчевій.

Ми готові до будь-яких викликів, чого не було на початку (карантину – 24 канал), коли було велике хвилювання. В принципі, зайнятими є десь 30% ліжкомісць, 70% – вільні,

– запевнив політик.

Він також додав, що всі лікарні Львова готові приймати хворих. За словами міського голови, львів'яни можуть бути спокійними.

Довідка. Станом на 25 вересня у Львові та області підтверджено 19 465 випадків інфікування COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 543 пацієнтів.

Про відсутність державної підтримки

Натомість, за словами Садового, громада міста зрозуміла, що покинута віч-на-віч з проблемами. Адже за пів року отримали від держави приблизно мільйон гривень на захисні маски та 2 апарати ШВЛ. Тож, якби не бізнес, кошти з бюджету та мобілізація львів'ян, було б дуже складно.

Наразі громада самодостатньо себе фінансує. Велика подяка всім, хто допомагав і допомагає. Дай Боже, аби держава зрозуміла, що в такі часи має включатися державний механізм,

– зазначив Садовий.

"Він, на жаль, поки ще не включився. Можливо, десь готується до якогось старту. Тому що важко передбачити, що може бути в листопаді чи в грудні. Але я оптиміст. Думаю, що ми справимось", – підсумував мер Львова.