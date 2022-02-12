Таку заяву Кличко зробив для іноземних ЗМІ. Він назвав ідею нападу Росії "жахливою".

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Політик зазначив, що українці навіть бояться думати про це. Однак додав, що "хочеш миру, будь готовий до війни".

Я готовий взяти в руки зброю і битися,

– сказав мер.

Кличко розкритикував позицію Німеччини

Міський голова наголосив, що йому важко зрозуміти позицію Німеччини в критичний момент. Він попросив партнерів чітко визначити, на чиєму боці вони: України чи агресора.

Кличко визнав, що Німеччина має свої політичні та економічні інтереси, однак, на його думку, зараз головним інтересом має бути стабільність в Європі.

Зауважимо, Німеччина відмовилась допомагати Україні оборонною зброю. Однак Берлін виділив 5 тисяч захисних шоломів.

Як житиме Київ у разі наступу

Напередодні Кличко розповів, що мерія Києва готується до забезпечення життєдіяльності міста при ймовірному наступі Росії. Влада перевела всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури у режим підготовки до роботи в умовах можливої агресії.

Також затвердили план евакуації населення, задля якого людей вивозитимуть до безпечних районів транспортом.