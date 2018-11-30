Готовий продавати тренерів хоч кожні 3 місяці, – віце-президент "Карпат"

Віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук відповів на критику трансферної діяльності клубу, яка відбувається за його керівництва, починаючи з літа 2017 року.

Олег Смалійчук на своїй сторінці в Facebook вирішив пояснити, як функціонує львівський футбольний клуб.

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Що стосується бізнесу , так тут ще простіше : бюджет нашого клубу третій в Україні , а бюджет головної команди не входить навіть приблизно в шістку. Якщо пояснювати коротко, то більша частина видатків йде на дитячо-юнацький футбол (більше 500 дітей в структурі), утримання інфраструктури, зарплату працівникам, а їх у нас аж 278! Майже кожен день в когось з них хворіють діти, лікуються родичі, помирають батьки… і футбольний клуб "Карпати" просто не має ніякого морального права кидати цих людей напризволяще!,

– пояснює Смалійчук.

Також віце-президент "Карпат" зазначив, що він готовий змінювати тренерський штаб "Карпат" кожні три місяці, якщо це допоможе залучити більше дітей до гри у футболу.

Тому, повертаючись до теми про бізнес, мені, як керівнику клубу, на сьогодні не так цікава кількість пішли-прийшли, а кількість фінансових надходжень на рахунок підприємства. І, повірте, на цей момент моя співпраця з ФК "Карпати" не є в мінусі з фінансової точки зору. І ще одне: так, я готовий продавати тренерів хоч кожні 3 місяці, якщо це гарантує забрати з вулиці якомога більше дітей для занять футболом,

– підсумував Олег Смалійчук.

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Нагадаємо, що з літа 2017 року "Карпати" відпустили 30 футболістів, а команду встигло тренувати 4 різних тренери.

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