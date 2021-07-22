До операції готувались завчасно: львівські лікарі дістали зі шлунку 7-річної дівчинки карабін

Нещодавно 7-річна дівчинка випадково проковтнула металевий карабін від сумки. На щастя, медикам львівського "Охматдиту" вдалось дістати його зі шлунку дитини.

Лікарі готувались до операції завчасно. Тож усе пройшло добре.

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Дівчинка проковтнула металевий карабін

У лікарні розповіли, що 7-річна дівчинка бавилась вдома сама. Її мама перебувала в іншій кімнаті. Раптом дитина забігла до неї та розповіла, що випадково ковтнула карабін від сумки. Жінка спочатку не повірила доньці. Однак все ж вирішила звернутись до лікарів, щоб впевнитись, що з дівчинкою все гаразд.

На рентген-знімку в місцевій лікарні медики побачили металеву деталь від сумким – карабін, яким кріпилася ручка. Тож дитину відвезли у львівський "Охматдит". На щастя, мама дівчинки прихопила із собою другий карабін. Так, лікарі дізнались, з чим їм доведеться мати справу.



Дівчинка проковтнула карабін / Фото "Охматдит"

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Медики завчасно підготувались до операції

Лікарі підготувалися до операції. Вони підібрали інструменти необхідного розміру, що суттєво скоротило час перебування дитини в операційній. Медики діставали карабін ендоскопічно, тобто без розрізів животика дівчинки.

Це було нетипове стороннє тіло – карабін не гладенький і не круглий, він має складнішу будову, тому діставати його було складніше. Але ситуацію врятувала мама – вона показала нам другий карабін і ми в операційну йшли уже з навичками захоплення карабіна, відточили їх раніше,

– розповіла пояснює лікарка-ендоскопіст Марта Лучак.

За її словами, це дало медикам переваги – скоротило час операції й дівчинка менше перебувала у наркозі. Лікарі завченими рухами зайшли у шлунок дитини та успішно дістали карабін. Операція пройшла без ускладнень. Маленька пацієнтка разом із мамою зранку поїхала додому.

Лікарі радять батькам, якщо їхня дитина проковтнула якийсь сторонній предмет, постаратись розпитати її. Це дозволить медикам виграти час і якнайкраще підготуватися. Адже для операції потрібно підібрати інструменти оптимального розміру і протестувати захоплення предмету, щоб усе пройшло успішно.



Медики витягли деталь зі шлунку / Фото "Охматдит"