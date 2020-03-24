Готуємось до складних часів, – Садовий про коронавірус у Львові

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що Львів отримав певну кількість необхідного обладнання: маски, одноразові халати та тести на виявлення коронавірусу. Окрім цього, заявив про готовність міста до спалаху Covid-19.

Через дві доби Львівська область зможе самостійно проводити тестування, і не треба буде передавати аналізи до Києва. Про це сказав мер Львова Андрій Садовий в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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"Тестувати у Львові може лише одна лабораторія – Державна лабораторія Міністерства охорони здоров'я. Туди будуть скеровуватись аналізи, але це буде орієнтовно після завтра. Сьогодні ще ні", – пояснив він.

За його словами, у місті є 40 людей з підозрою на коронавірус, але не має ще підтвердженого результату. Щодо двох хворих, то в них достатньо легко проходить хвороба, загроз жодних немає, вони перебувають на домашньому карантині.

В нас є одна перевага у порівнянні з німецькими чи італійськими установами, там ліжкомісць на одну людину є значно менше, ніж в Україні. В нас реформа ще не відбулась, тому ми, наприклад, в межах Львова готові орієнтовно півтори тисячі ліжок надати для того, щоб хворі себе комфортно почували,

– наголосив мер Львова.

Він додав, що вони консультуються з колегами з Ізраїлю і обмінюються досвідом.

"Тобто тримаємо руку на пульсі. Готуємось до складних часів, і дай Боже, щоб вони пройшли повз нас", – пояснив Садовий.

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Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).

Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте – не рукою, а ліктем.

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.

Ретельно мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.

У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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