21:29
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Готуємось до складних часів, – Садовий про коронавірус у Львові

      - Читать новость на русском
      Андрій Садовий / 24 канал

      Мер Львова Андрій Садовий розповів, що Львів отримав певну кількість необхідного обладнання: маски, одноразові халати та тести на виявлення коронавірусу. Окрім цього, заявив про готовність міста до спалаху Covid-19.

      Через дві доби Львівська область зможе самостійно проводити тестування, і не треба буде передавати аналізи до Києва. Про це сказав мер Львова Андрій Садовий в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

      До слова У Львівській області ввели режим надзвичайної ситуації

      "Тестувати у Львові може лише одна лабораторія – Державна лабораторія Міністерства охорони здоров'я. Туди будуть скеровуватись аналізи, але це буде орієнтовно після завтра. Сьогодні ще ні", – пояснив він. 

      За його словами, у місті є 40 людей з підозрою на коронавірус, але не має ще підтвердженого результату. Щодо двох хворих, то в них достатньо легко проходить хвороба, загроз жодних немає, вони перебувають на домашньому карантині.

      В нас є одна перевага у порівнянні з німецькими чи італійськими установами, там ліжкомісць на одну людину є значно менше, ніж в Україні. В нас реформа ще не відбулась, тому ми, наприклад, в межах Львова готові орієнтовно півтори тисячі ліжок надати для того, щоб хворі себе комфортно почували,
      – наголосив мер Львова.

      Він додав, що вони консультуються з колегами з Ізраїлю і обмінюються досвідом.

      "Тобто тримаємо руку на пульсі. Готуємось до складних часів, і дай Боже, щоб вони пройшли повз нас", – пояснив Садовий.

      Коментар Андрія Садового про коронавірус у Львові: відео

      Як захистити себе від коронавірусу: поради ВООЗ

      • Необхідно мити руки з милом та дотримуватись елементарних правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – скористайтесь антисептиком (обробляйте руки не менше ніж 30 секунд).
      • Неодмінно закривайте ніс та рот, коли чхаєте – не рукою, а ліктем.
      • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись.
      • Ретельно мийте фрукти та овочі.
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
      • У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

      Поради, як вберегтись від коронавірусу: відео

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 100 людей
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Львова Андрій Садовий
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:26 Карантин проти економіки: скільки витримає світ
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 20:35 Як коронавірус переграв Коломойського і Єрмака
      Антон Голобородько
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 20:30 Головні новини 24 березня: 100 випадків коронавірусу в Україні та погодинна оплата лікарям
      Анастасія Зазуляк
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук