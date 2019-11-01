"Готуйся до похорону": Милованов розповів про погрози його заступникам
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявляє, що його заступники отримують погрози через протидію корупційним схемам.
Зокрема, погрози звучать через звільнення керівників із державних підприємств. Про це Милованов розповів в ефірі телеканалу "1+1".
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Водночас він запевнив у тому, що команда уряду та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства серйозно налаштована працювати на результат і погроз не боїться.
Моїм заступникам погрожують. За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС з серії: "готуйся до похорону себе", "Не бійся ходити під під'їздом" і так далі,
– розповів Милованов.
Що цікаво, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що у 2020 році економіка України зросте до 3,7%, хоча не виключено, що і до 4,8%. Раніше ж в уряді передбачали, що зростання відбудеться на 3,3%.
Тимофій Милованов: що про нього треба знати
- У 2015 році став членом Міжнародної академічної ради KSE та заступником редактора академічного журналу "Review of Economic Design".
- З 2016 року – член Ради Національного банку України та заступник голови Ради НБУ.
- Також Милованов є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine, що об’єднує групу глобальних економістів.
- Викладав в Університеті Бонна, Університеті штату Пенсильванія, Пенсильванському університеті та Університеті Піттсбурга.
- У 2014 і 2015 роках український Forbes включив Милованова до рейтингу "Top Economic Thinkers".
- Саме він влітку 2019 року організував тижневе навчання від Київської школи економіки для депутатів від "Слуги народу". Почесний президент Київської Школи Економіки (KSE).