"Готуйся до похорону": Милованов розповів про погрози його заступникам

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявляє, що його заступники отримують погрози через протидію корупційним схемам.

Зокрема, погрози звучать через звільнення керівників із державних підприємств. Про це Милованов розповів в ефірі телеканалу "1+1".

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Водночас він запевнив у тому, що команда уряду та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства серйозно налаштована працювати на результат і погроз не боїться.

Моїм заступникам погрожують. За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС з серії: "готуйся до похорону себе", "Не бійся ходити під під'їздом" і так далі,

– розповів Милованов.

Що цікаво, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що у 2020 році економіка України зросте до 3,7%, хоча не виключено, що і до 4,8%. Раніше ж в уряді передбачали, що зростання відбудеться на 3,3%.

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