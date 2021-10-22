Таке рішення ухвалили, щоб зупинити стрімке поширення коронавірусу. Про це повідомили на брифінгу Харківської міськради 22 жовтня.

Зауважте Як пройдуть вибори мера Харкова, якщо там введуть червону зону

Що хочуть зробити

Про це говорила заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан. За її словами потрібно зробити, щоб там можна було їздити лише на сидячих місцях.

Окрім цього, чиновниця заявила, що потрібно в інтервалах із 06:00 до 09:00 і 18:00 до 21:00 впускати в транспорт лише вакцинованих пасажирів. Окрім цього припустили, що збільшать кількість потягів у метро та зменшити інтервали між ними.

Як працюють обмеження в транспорті

У Дніпрі з 18 жовтня почали діяти карантинні обмеження червоної зони. Це передусім завдало чимало незручностей людям, які користуються громадським транспортом.

Оскільки маршрутки беруть лише сидячих пасажирів, на зупинках почали утворюватись довжелезні черги. Додатковий транспорт на маршрути не випускали та пояснили це нестачею водіїв.