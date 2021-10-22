У Харкові готують додаткові карантинні обмеження: як працюватиме транспорт

У Харкові почали підготовку до нових карантинних обмежень. Вони передусім стосуватимуться роботи громадського транспорту.

Рішення схвалили, щоб зупинити стрімке поширення коронавірусу. Про це повідомили на брифінгу Харківської міськради 22 жовтня.

Зауважте Як пройдуть вибори мера Харкова, якщо там введуть червону зону

Які обмеження можуть ввести

За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан, у громадському транспорті можна буде їздити лише на сидячих місцях.

Окрім цього, чиновниця заявила, що потрібно в інтервалах із 06:00 до 09:00 і 18:00 до 21:00 впускати в транспорт лише вакцинованих пасажирів. Окрім, збільшать кількість потягів у метро та зменшати інтервали між ними.

Як працюють обмеження в транспорті

У Дніпрі з 18 жовтня почали діяти карантинні обмеження червоної зони. Це передусім завдало чимало незручностей людям, які користуються громадським транспортом.

Оскільки маршрутки беруть лише сидячих пасажирів, на зупинках почали утворюватись довжелезні черги. Додатковий транспорт на маршрути не випускали та пояснили це нестачею водіїв.