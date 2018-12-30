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      Готують відповідь: ЗМІ оприлюднили наміри Росії створити потужну систему оборони на Курилах

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      Росія хоче створити потужну систему оборони на Курилах, – ЗМІ
      Росія хоче створити потужну систему оборони на Курилах, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Росія до кінця 2020 року має намір завершити створення єдиної оборонної системи, що покриє всі Курильські острови і забезпечує захист стратегічно важливого Охотського моря. Серед причин – збільшення в регіоні американської присутності.

      Про це пише видання Kyodo із посиланням на документ збройних сил РФ.

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      Видання зазначає, що мова йде, зокрема, про збільшення кількості берегових ракетних комплексів "Бал" і "Бастіон" на Курилах.

      У 2020 році на Курильських островах повинна бути створена єдина система оборони. Необхідно унеможливити перетин проток ( які ведуть в Охотське море, – 24 канал) кораблями противника і висадку десантних військ противника на острови,
      – йдеться в документі.

      Окрім того, згідно з отриманими матеріалами, РФ також має намір розвивати інфраструктуру аеродромів для патрульних протичовнових літаків і портів для великих кораблів на острові Парамушир.

      Агентство пише, що дії Росії пов'язані зі збільшенням американської військової присутності в регіоні, яке в свою чергу відбувається через зростання загрози з боку КНДР. Також Москва хоче гарантувати безперешкодне переміщення свого Тихоокеанського флоту і, в першу чергу, підводних човнів. Однак, на думку Kyodo, це може негативно відбитися на ході переговорного процесу щодо мирного договору з Японією, який раніше було вирішено активізувати.

      До слова, офіційні Київ і Токіо підписали Меморандум щодо співробітництва у сфері оборони. До слова, Україна – перша держава східноєвропейського регіону, з якою Японія підписала подібний документ.

      Чому Росія і Японія сперечаються через Курильські острови?Незгода між Японією та Росією щодо приналежності південних островів Курильської гряди – Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і Хабомаю – виникла в результаті окупації островів радянськими військами в 1945 році під час японсько-радянської війни. До окупації острови входили до області Немуро префектури Хоккайдо. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.

      Зокрема, під час підписання Сан-Франциського мирного договору 1951 року із союзниками Японія відмовилася від Курил та Південного Сахаліну, однак не визнала радянського суверенітету. СРСР, правонаступником якого є Росія, Сан-Франциський договір не підписав, вважаючи Курили своїми на підставі домовленостей союзників в ході Другої світової війни.

      Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.

      Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року?Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.

      Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.

      Теги: Новини політики Новини Росії Зброя Японія
      Джерело: 24 Канал
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