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      Говорили, що все розвалиться, – Епіфаній про вплив виборів на приєднання громад до ПЦУ

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      Епіфаній розповів, як вибори вплинули на приєднання громад до ПЦУ
      Епіфаній розповів, як вибори вплинули на приєднання громад до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Процес переходу громад із УПЦ МП до ПЦУ сповільнився – на нього вплинули вибори. Під час них представники РПЦ намагались переконати і священнослужителів, і вірян у тому, що "зміниться влада і Томос скасують".

      Окрім того, говорили, що "без Президента Порошенка не буде Помісної Церкви і все розвалиться, розсиплеться", розповів глава ПЦУ Епіфаній, пише LB.

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      Він зазначив, особливо активно ці думки ширились там, де є "фінансове заохочення священнослужителів з боку певних представників цієї російської структури в Україні".

      "Відтак, за моєю інформацією, багато громад просто очікують. Спостерігають, як розвиватиметься ситуація", – сказав він.

      Окрім того, є ускладнення і з юридичними механізмами – після переходу громади відразу хочуть вирішити майнові питання. Це, зокрема, видно на прикладі Київської області.

      Там переходить два десятки громад, але йде боротьба за майно. Скажімо, 90% складу громади приймає рішення про приєднання до Православної Церкви України, навіть отримує юридичну перереєстрацію в облдержадміністрації, але священик утримує майно і не дає можливості громаді використовувати те, що вона сама будувала протягом певного часу,
      – пояснив глава ПЦУ.

      Він наголосив, що саме тому дуже важливо унормувати всі юридичні моменти. Епіфаній переконаний, що Помісна ПЦУ буде зростати – попри всю пропаганду і всі перешкоди.

      Зазначимо, до новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

      Зазначимо, 7 січня Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося 116 парафій.

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      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Релігія Православна церква України Президентські вибори 2019 УПЦ МП
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