Говоримо по 20 хвилин на місяць, – мама Сенцова дала інтерв'ю про дітей режисера

У заручника Кремля Олега Сенцова в анексованому Криму залишилося двоє дітей – 16-річна Аліна та 13-річний Влад, у якого діагностовано аутизм.

Нині Влад у сьомому, Алінка в десятому. У будні дні діти живуть і навчаються в Сімферополі. Аліна — у старшої сестри Олега Галини, а Влад живе з мамою — колишньою дружиною Олега Аллою, розповіла мама Людмила Сенцова в інтерв’ю Громадському.

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Саме у неї у селі Скалисте Бахчисарайського району діти залишаються вихідні.Людмила Сенцова розповіла, що найчастіше розмовляє з сином про дітей. Він питає: як здоров'я, як вони вчаться, чим цікавляться. Спілкуються вони дуже рідко – 20 хвилин на місяць.

Про його здоров'я не може йтися, тому що в нього завжди "все добре". Він займається спортом, йде на поправку, п'є вітаміни і стежить за собою, за нього хвилюватися не треба. Тому можна і не питати. А що стосується дітей, то його цікавить будь-яка дрібниця – чи не захворіли, як вчаться,

– зазначила мама режисера.

А ось з дочкою Аліною в Олега Сенцова не виходить поговорити, бо вона буває у бабусі тільки на вихідних, а йому дозволяють телефонувати лише в будній день.



Олег Сенцов з донькою Аліною

Про те, як діти відреагували на ув’язнення батька. З Аліною ми вже серйозно розмовляємо, вона дуже боїться щось мені сказати, щоб я не засмутилася, і (якщо щось побачить в інтернеті – 24 канал) мені нічого не показує.

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"Вони такі були маленькі. Аліна довго не могла змиритися, що так вийшло. Навіть на нього спочатку ображалася, поки все не зрозуміла. А зараз їй і говорити не треба нічого. У неї тато найкращий. Що б він не робив, він все робить правильно, тільки б швидше тата дочекатися і бігом до нього. Тільки з татом поруч хоче жити", – розповіла Людмила Сенцова.

Що будуть робити діти у майбутньому. Дівчинці вже майже 16,5 років, але вона ще не визначилася.

Спершу хотіла займатися фотографією або бути оператором, тільки щоб з татом, щоб вони разом були. Я б хотіла, щоб вона здобула освіту. Вона теж цього хоче. Але тільки не в Росії, так і сказала — тільки не в Росії. А де саме — подивимося,

– наголосила мама Олега Сенцова.



Син Олега Сенцова Влад

"З Владом ми зовсім мало спілкувалися, лише зараз почали. Він такий — якщо боїться, що його щось зачепить, швидко закривається. Він завжди знає, що можна запитати, а що не можна. Ось зараз більше спілкується. На Новий рік подивився, що тато за східним календарем — дракон. І каже: захопили нашого дракона, і не може він ніяк звільнитися", – додала Людмила Сенцова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Дивіться відео повного інтерв'ю з мамою Олега Сенцова: