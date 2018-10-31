07:21
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Говорячи про завершення війни на Донбасі, кандидати у президенти мовчать про головне, – експерт

      475 Читать новость на русском
      Чому кандидати у президенти уникають прямої відповіді?
      Чому кандидати у президенти уникають прямої відповіді? / Фото з відкритих джерел

      Жоден із кандидатів у президенти не каже, що війна надовго. Всі обіцяють швидкий мир. Але не говорять про його ціну.

      Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

      Читайте також: Вибори президента: як дізнатися все про кандидатів

      За словами експерта, всі так звані проекти врегулювання ситуації на Донбасі базуються на тому, що політики і кандидати в президенти проснулися одного дня, і з’ясувалося, що російських військ на сході України немає. І з цього моменту починається їхній план урегулювання. Як постконфліктний.

      "Жоден з кандидатів у президенти не говорить, як позбутися російських військ. Вони дивляться на соціологію, де на першому місці вирішення питання миру і війни, і говорять те, що хочуть почути виборці – швидкий мир. А коли їх питаєш про ціну, то знову вдаються до популізму", – наголошує Віталій Кулик.

      Політолог також підкреслює: заяви політиків ґрунтуються на тому, що на Донбасі вже немає Росії або що проблему вирішать миротворці.

      Місія ООН не вирішить проблему війни. Це міф, оскільки миротворці з’являються для підтримування миру. Коли є домовленість між сторонами конфлікту. І це не незаконні утворення в ОРДЛО, а Росія. Поки не буде договору з РФ з гарантійним механізмом про врегулювання конфлікту, до тих пір говорити про миротворчу операцію немає сенсу. А Росія не визнає себе стороною конфлікту, тож і договору не буде,
      – зазначає Кулик.

      Читайте також: Чому необхідна мілітаризація Азовського моря

      На переконання експерта, політикам і владі треба розуміти, що цей військовий конфлікт з Росією – надовго. Це війна, яка то розгоратиметься, то затухатиме. Відповідно, говорить Кулик, державну стратегію треба будувати з тієї точки зору, що ми з Росією сусіди. Перебуваємо в сусідстві з країною-агресором. Тобто не з точки зору врегулювання ситуації, а з позицій співіснування з конфліктним управлянням хаосом біля наших кордонів.

      Нагадаємо, полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант заявив, що Україна не має жодних варіантів розв’язання конфлікту на Донбасі. Варіанти є у Росії, а в України – реакція. Хоча в України може бути кілька варіантів дій, але не так: перемогти або чекати зміни влади в Росії. Раніше український правник і громадський активіст Геннадій Друзенко зазначив, що поки ніхто з тих людей, які заявили про свою участь у президентських виборах-2019, не дав зрозумілої відповіді на питання "що робити з війною з Росією?"

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Миротворчий контингент
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 жовтня: аварія з авіаносцем у Росії, звільнення моряків, смерть Черкаського
      30 жовтня , 22:02 Головні новини 30 жовтня: аварія з авіаносцем у Росії, звільнення моряків, смерть Черкаського
      Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      30 жовтня , 21:04 Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 жовтня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      30 жовтня , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      30 жовтня , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Визначено 20 найгірших секунд в історії футболу за участі англійського гранда (ВІДЕО)
       13 липня 2017 , 10:01
      Барселона визначилась з трансферною ціллю номер один за 100 млн євро
       9 жовтня 2017 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук