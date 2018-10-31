Говорячи про завершення війни на Донбасі, кандидати у президенти мовчать про головне, – експерт

Жоден із кандидатів у президенти не каже, що війна надовго. Всі обіцяють швидкий мир. Але не говорять про його ціну.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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За словами експерта, всі так звані проекти врегулювання ситуації на Донбасі базуються на тому, що політики і кандидати в президенти проснулися одного дня, і з’ясувалося, що російських військ на сході України немає. І з цього моменту починається їхній план урегулювання. Як постконфліктний.

"Жоден з кандидатів у президенти не говорить, як позбутися російських військ. Вони дивляться на соціологію, де на першому місці вирішення питання миру і війни, і говорять те, що хочуть почути виборці – швидкий мир. А коли їх питаєш про ціну, то знову вдаються до популізму", – наголошує Віталій Кулик.

Політолог також підкреслює: заяви політиків ґрунтуються на тому, що на Донбасі вже немає Росії або що проблему вирішать миротворці.

Місія ООН не вирішить проблему війни. Це міф, оскільки миротворці з’являються для підтримування миру. Коли є домовленість між сторонами конфлікту. І це не незаконні утворення в ОРДЛО, а Росія. Поки не буде договору з РФ з гарантійним механізмом про врегулювання конфлікту, до тих пір говорити про миротворчу операцію немає сенсу. А Росія не визнає себе стороною конфлікту, тож і договору не буде,

– зазначає Кулик.

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На переконання експерта, політикам і владі треба розуміти, що цей військовий конфлікт з Росією – надовго. Це війна, яка то розгоратиметься, то затухатиме. Відповідно, говорить Кулик, державну стратегію треба будувати з тієї точки зору, що ми з Росією сусіди. Перебуваємо в сусідстві з країною-агресором. Тобто не з точки зору врегулювання ситуації, а з позицій співіснування з конфліктним управлянням хаосом біля наших кордонів.

Нагадаємо, полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант заявив, що Україна не має жодних варіантів розв’язання конфлікту на Донбасі. Варіанти є у Росії, а в України – реакція. Хоча в України може бути кілька варіантів дій, але не так: перемогти або чекати зміни влади в Росії. Раніше український правник і громадський активіст Геннадій Друзенко зазначив, що поки ніхто з тих людей, які заявили про свою участь у президентських виборах-2019, не дав зрозумілої відповіді на питання "що робити з війною з Росією?"