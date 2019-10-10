Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами

Президент Зеленський 10 жовтня вперше після свого обрання проводить велику пресконференцію – цілий марафон для журналістів. Цьому передували дуже особливі стосунки Банкової з пресою. Як говорить президент з журналістами і як це робили його попередники – в матеріалі 24 каналу.

Президент Зеленський – без посередників

Команда тоді ще тільки кандидата в президенти Володимира Зеленського провела унікальну для України виборчу кампанію, яка принесла йому упевнену перемогу. Зеленський не спілкувався з журналістами особисто. Натомість усі свої дії коментував у соцмережах. З головним конкурентом – Петром Порошенком – Зеленський "розмовляв" відеозверненнями. Лише два невеликих брифінга в своєму штабі Зеленський провів після першого і другого турів виборів, де журналісти змогли поставити йому питання.

Богдан і "непотрібні журналісти"

Коли Зеленський переміг і офіційно переїхав на Банкову, стало зрозуміло, що такої тактики спілкування з пресою його команда планує притримуватися й надалі. І дав зрозуміти усім це Андрій Богдан, права рука і голова Офісу президента.



Андрію Богдану журналісти на потрібні / Фото Getty

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Це сталося після скандалу навколо так званого "звільнення" глави Офісу президента, коли один з заступників Богдана чи то жартома, чи то навмисно скинув журналістам заяву про звільнення, яку нібито написав його шеф. Коментуючи цей невдалий жарт, Богдан тоді заявив, що команді Володимира Зеленського взагалі не потрібні журналісти для спілкування з народом.

Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів,

– зазначив Андрій Богдан.

Інтерв’ю Зеленського "Теслі"

Сам Володимир Зеленський в статусі президента теж продовжував спілкуватися з мас-медіа через посередників. А найвідомішим його інтерв'ю стало "інтерв'ю Теслі". Насправді говорив президент не з "Теслою", а з заступником глави свого Офісу Юрієм Костюком, колишнім сценаристом "Кварталу-95". Але інтерв'ю проходило в автомобілі "Тесла", і з ким спілкується президент, видно не було. Пізніше з’ясувалося, що це був Костюк. Тому цю розмову і охрестили інтерв'ю "Теслі".

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100 днів президентства – інтерв’ю акторові

Велике публічне інтерв’ю Зеленського було присвячено першим ста дням його роботи і вийшло на телеканалі "1+1". Інтерв’юером виступив не журналіст, а актор і колега Зеленського по серіалу "Слуга народу" Станіслав Боклан. Хоча у президента кілька разів обіцяли відзначити 100 днів президентства справжньою прессконференцією для журналістів.

Скандальна прессекретарка Юлія Мендель

Після Андрія Богдана розсварила президента з журналістами його речниця Юлія Мендель. На початку вересня колишня журналістка продемонструвала надмірне завзяття на посаді. Все сталося неподалік Вищого антикорупційного суду. Мендель перегородила дорогу і відштовхнула журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушка, який наполегливо намагався поставити президенту Зеленському запитання.

Скандал з речиницею Зеленського. Відео

Подія набула неабиякого розголосу. Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель, назвавши ситуацію "найгіршою із можливих реакцій влади". А спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.

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Хто ще скаржився на штовханину від прессекретарки Зеленського?

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє".

Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли відбувалась зустріч українських моряків та політв'язнів у аеропорту "Бориспіль". Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.

Зеленський потролив свою речницю

Звільняти свою речницю, попри вимоги журналістів, президент не став. А днями під час виставки "Зброя та безпека" потролив і її, і журналістів: Зеленський покликав до себе репортера, який тримав мікрофон "Радіо Свобода" і якого намагались відтіснити охоронці.

Дівчаток немає, нічого з вами страшного не буде, підходьте,

– покликав журналіста Зеленський.

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Водночас під час першої справжньої зустрічі х журналістами, пресмарафону, Зеленський зауважив, що Андрушко поводить себе неетично по відношенню до дівчат. Але, додав президент, Юлія Мендель не мала права себе так поводити як його прессекретар.

Зеленський потролив журналіста через ситуацію з Мендель: відео

Десятигодинний марафон

10 жовтня президент Зеленський провів перший пресмарафон з представниками ЗМІ, який за планом мав тривати не менше десяти годин. Глава держави пообіцяв відповісти на всі питання журналістів. Їх на подію зареєструвалось більше 300, і таким чином Зеленський точно поб’є усі рекорди спілкування з президентів журналістами.

Запросили журналістів не в якусь офіційну залу, а на модний фуд-корт – в такий собі ресторанний дворик в центрі столиці. Президент спілкувався з представниками ЗМІ "порціями": їх групами запрошували до великого столу, і усі дійсно могли ставити будь-які питання. Питання лунали різні і гострі. Джерела 24 каналу розповіли, що напередодні президента готували до них. Зокрема, від журналістів чекали питань по Приватбанку, персоні Богдана, розведенню військ, протестам проти "капітуляції", історії з Трампом і Байденом, тощо. Відповідаючи на питання, Зеленський тримався досить впевнено. Так, що в соцмережах навіть почали жартувати, що йому у вухо хтось підказує. З деякими журналістами президент навіть вступав в гарячі суперечки. Часом, відповідаючи, переходив на англійську мову.



Зеленський провів великий пресмарафон /Фото офісу президента

Порошенко – "Я тобі не дорогенька"

Видатні епізоди і багату історію спілкування з журналістами лишили по собі і інші президенти України.

П’ятий, Петро Порошенко регулярно спілкувався з журналістами і почувався досить впевнено. Утім без скандалів не обійшлося.



Порошенка журналісти звинуватили в сексизмі /Фото 24 каналу

28 лютого під час прес-конференції журналістка видання "Детектор медіа" Марина Баранівська поставила Порошенку запитання: "Як це – бути президентом-олігархом у країні, де люди живуть на межі гуманітарної катастрофи? Чи не відчуваєте свою ціннісну невідповідність цій посаді?". У відповідь Порошенко розповів про свої досягнення і запросив журналістку провести з ним один день, щоб вона змінила свою думку, але звернувся до неї фамільярною фразою "Дорогенька моя".

Медіаспільнота звинуватила звинуватила в Порошенка в нечемності і сексизмі.

Янукович – "Я вам не завідую"

Експрезидент-утікач Янукович, як відомо, ораторськими здібностями не міг похвалитися. І на пресконференціях особливо не церемонився. У грудні 2011 року журналіст Мустафа Найєм запитав Януковича про те саме: в країні проблеми з економікою, а життя президента поліпшується. Зокрема, розбудовується "Межигір'я", орендується дорогий вертоліт за мільйон доларів у фірми, що контролюється його сином. У відповідь Янукович сказав, що не має часу насолоджуватися тим, як поліпшується його життя, і він не знає про яке "солодке життя" йдеться. І звернувся до Найєма з фразою, яка згодом стала мемом: "Я вам не заздрю":



Янукович непрямо погрожував журналістам / Фото Getty

"Я вам скажу – те, що ви так бурхливо розвиваєте, мене абсолютно мало цікавить. І скажу чому. Тому що я маю дуже мало маю часу для насолоди, дуже мало. Тому, про яке солодке життя ви говорите, я не знаю, і обговорюєте тему моєї родини. Я вам хочу сказати, що я вам не заздрю", – сказав Янукович і заусміхався.

Янукович радив не заздрити. Відео