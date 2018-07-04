ГПУ дала "червоне світло" щодо Музею Революції Гідності

4 липня Музей Революції Гідності отримав припис від департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на вулиці Інститутській у Києві.

Про це розповів директор установи Ігор Пошивайло, передає "Громадське радіо".

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"Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури видав припис про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській", – зазначив він.

За його словами, ця постанова фактично забороняє будь-які дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень.

Нагадаємо, 20 лютого у ефірі 24 каналу Міністр культури Євген Нищук повідомив, що у конкурсі проектів Музею Революції Гідності перемогла робота архітекторів Ірини Волинець і Марії Процик. За його словами, цей проект поділяється на дві фази.



Також посадовець зазначив, що на проекти меморіалу Небесної Сотні та музею Революції Гідності із державного бюджету виділили близько 200 мільйонів гривень.