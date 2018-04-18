ГПУ користується IT-послугами клона фірми, яку сама ж підозрює у махінаціях

Співробітники ІТ-компанії "БМС Консалтінг", яка за часів президентства Віктора Януковича активно вигравала державні тендери, а після Революції Гідності підозрювалася Генпрокуратурою та СБУ в махінаціях, створили фірму "ІТ Платформа" і знову заробляють на державних закупівлях.

Про це йдеться в розслідуванні Максима Опанасенка "Ставка на клона" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Служба безпеки підозрювала "БМС Консалтінг" у ненаданні послуг, за які у 2012-2015 роках сплачувалися десятки мільйонів гривень, Генпрокуратура – у змові зі службовцями ГПУ і завищених цінах на тендерах. У липні 2016-го Світовий банк вніс компанію у власні "чорні списки". Її, разом з ще кількома компаніями, відсторонили від участі у тендерах Світового банку через виявлені факти корупції. Держзамовлення "БМС Консалтінгу" після цього різко скоротилися і майже зникли взагалі.

Згодом було створено ТОВ "ІТ Платформа". Компанія розміщується в тій же офісній будівлі, де зареєстровано "БМС Консалтінг".

Засновником "ІТ Платформа" є ТОВ "ІТ Менеджмент", бенефіціари якого Тетяна Мюллер та Олексій Морозов. Перша раніше працювала в "БМС Консалтінг" фінансовим директором, в її Facebook-профілі фірма досі фігурує як місце роботи. Другий, найімовірніше, займав там посаду менеджера проектів.

Схема "ІТ Платформи"

"ІТ Платформа" дуже швидко почала отримувати державні підряди на товари та послуги. Серед найбільших замовників – Генпрокуратура, "Ощадбанк" та "Укргазбанк". Загалом компанія "натендерила" на приблизно 150 мільйонів гривень, понад 30 з яких – з ГПУ. У цей час Генпрокуратура нібито продовжувала розслідувати справу "БМС Консалтінг", а паралельне розслідування Служби безпеки передала Головному слідчому управлінню Національної поліції.

Директором "ІТ Платформи" тривалий час значився Костянтин Лосінський. До цього він протягом 5 років працював ІТ-шником в самій Генпрокуратурі.

Костянтин Лосінський був директором "ІТ Платформи"

Після невдалих спроб журналістів зв’язатися з Лосінським, він раптово втратив посаду директора "ІТ Платформи" і зник з усіх реєстрів. Директором компанії-бенефіцеара "ІТ Платформи" – "ІТ Менеджменту" є Тетяна Полєно. Жінка раніше працювала в "БМС Консалтінгу", її сестра Наталя – також. А їхній двоюрідний брат – Андрій Полєно – нині працює слідчим в Головному слідчому управлінні Нацполіції, якій ГПУ минулоріч і передала паралельне розслідування по "БМС Консалтінгу".

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Родина слідчого за електронною декларацією не має власного житла в Києві, лише орендоване. Проте на початку року тесть Андрія Полєно став власником одразу двох квартир та двох паркомісць в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – "Новопечерських липках".

Тесть при цьому зареєстрований в Маріуполі. Жодного бізнесу в чоловіка журналістам знайти не вдалося. Пояснювати родинні зв’язки та дорогі придбання Андрій Полєно відмовився.

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