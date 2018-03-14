ГПУ наполягає на особистому допиті свідка захисту у справі Януковича

В Оболонському суді у середу, 14 березня, триває розгляд справи про державну зраду Віктора Януковича.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу Анна Сердюк у прямому ефірі.

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Під час засідання не допитуватимуть свідків захисту, адже це продовжене засідання з попереднього разу.

ГПУ наполягає на особистому допиті одного зі свідків захисту – Аркадія Ярещука, який наразі перебуває у Білорусі. Він був одним з пілотів Януковича, який має засвідчити про дійсну загрозу його життю і необхідність вилетіти з країни на той момент.

Наразі узгодили, що Ярещук буде виступати як свідок по відеоконференції з Білорусі, однак ГПУ це оскаржує. Вона посилається на те, що нема жодних відомостей про якісь справи проти нього і немає жодної загрози, щоб свідок прибув до Оболонського суду у Києві.