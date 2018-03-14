ГПУ наполягає на особистому допиті свідка захисту у справі Януковича
В Оболонському суді у середу, 14 березня, триває розгляд справи про державну зраду Віктора Януковича.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу Анна Сердюк у прямому ефірі.
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Під час засідання не допитуватимуть свідків захисту, адже це продовжене засідання з попереднього разу.
ГПУ наполягає на особистому допиті одного зі свідків захисту – Аркадія Ярещука, який наразі перебуває у Білорусі. Він був одним з пілотів Януковича, який має засвідчити про дійсну загрозу його життю і необхідність вилетіти з країни на той момент.
Наразі узгодили, що Ярещук буде виступати як свідок по відеоконференції з Білорусі, однак ГПУ це оскаржує. Вона посилається на те, що нема жодних відомостей про якісь справи проти нього і немає жодної загрози, щоб свідок прибув до Оболонського суду у Києві.
Раніше повідомлялося, що у четвер, 22 лютого, Оболонський райсуд Києва відмовив захисникам екс-президента України Віктора Януковича в задоволенні клопотання про повторний допит свідка у справі про держзраду Януковича – чинного глави держави Петра Порошенка.
В чому полягає державна зрада Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.