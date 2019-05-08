ГПУ направила до суду обвинувальні акти щодо вбивства Гандзюк

ГПУ направила до суду для розгляду обвинувальні акти у кримінальному провадженні щодо 5 осіб, яких обвинувачують у вбивстві Катерини Гандзюк.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала у Twitter, що кримінальне провадження розслідувалося ГСУ СБУ.

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У нападі на Гандзюк підозрюється уже восьмеро осіб. Четверо з них (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за грошову винагороду.

ГПУ 07.05.2019 затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть херсонської активісти К.Гандзюк — Лариса Сарган (@SarganLarysa) May 8, 2019

2 травня Шевченківський районний суд Києва відпустив під домашній арешт Ігоря Павловського, який є одним із підозрюваних в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Окрім того, у інтернеті опублікували протоколи судово-медичної експертизи тіла Катерини Гандзюк. Це надзвичайно обурило батька вбитої херсонської активістки. Особливо через те, що "автори "зливу" – не папараці, не журналюги-авантюристи, а генеральний прокурор країни та його помічник".

Жах, огида, біль. Я не хочу, щоб півсвіту читало, який у Каті був мозок, печінка, нирки. Це аморально, дико, неприпустимо,

– написав Віктор Гандзюк на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео