ГПУ почала розслідування проти Порошенка

Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо можливого тиску чинного президента Петра Порошенка на суддів у справі "Приватбанку".

На сайті Окружного адміністративного суду Києва йдеться, що його судді вимагають притягнути керівництво держави до кримінальної відповідальності за втручання в діяльність судових органів.

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Судді звинувачують, зокрема, Петра Порошенка, міністра юстиції та голову НБУ у погрозах. Так вони називають критичні заяви, які пролунали 18 квітня на спеціальному засіданні РНБО, скликаному через визнання Окружним судом незаконною націоналізацію "Приватбанку".

Тоді Порошенко доручив правоохоронним органам перевірити, чи є підстави для порушення кримінальної справи проти суддів за неправосудне рішення.

Нині за фактом тих заяв розпочато досудове розслідування. Стаття передбачає до трьох років ув'язнення.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

Як нині розгортаються події щодо "Приватбанку"?

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку"за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

Які ще рішення у справі "Приватбанку" ухвалив суд:

19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб;

20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів у Господарський суд Києва до НБУ та "Приватбанку". Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.