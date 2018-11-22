ГПУ та СБУ провели обшуки у фіскалів та митників Чернівецької області: відома причина

З підозрою в організації незаконних схем правоохоронці провели обшуки у фіскалів та митників Чернівецької області.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

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Там спільно з СБУ 21 листопада прийшли з обшуками у службові приміщення Державної фіскальної служби і митниці. Правохоронці перевіряють причетність посадовців до не сплати податків в особливо великих розмірах під час експорту волоських горіхів закордон.

Наразі триває досудове розслідування. Начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області, його першому заступнику, а також підконтрольним керівникам суб’єктів господарювання повідомлено про підозру.

Варто додати, що у 2018 році на території Вінницької області вже було "знешкоджено злочинну організацію, учасники якої, використовуючи аналогічні схеми з експорту горіхів, завдали збитків державі на суму понад 300 мільйонів гривень".

До слова, українська митниця дає половину надходжень до бюджету, та сьогодні саме там держава втрачає найбільше коштів – мінімум 75 мільярдів гривень фіскальних втрат щороку. І це лише дані перевірки експорту товарів з ЄС в Україну та їх імпорту в Україну.