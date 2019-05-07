ГПУ викликала голову НАБУ Ситника на допит

Голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника як свідка викликала на допит 10 травня Генеральна прокуратура України.

Причиною виклику є перевищення службових повноважень. Про це повідомив "Радіо Свобода" речник ГПУ Андрій Лисенко.

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"Виклик на п’ятницю, (10 травня – 24 канал) 10:00, ч. 1 статті 365 (Перевищення службових повноважень)" – повідомив Луценко.

Наразі більш детальної інформації щодо виклику голови НАБУ Ситника до ГПУ Луценко не надає.

Сьогодні у ГПУ також на допит мав з'явитися Петро Порошенко. Однак, у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду. За словами представника ГПУ Сергія Горбатюка, там хотіли, щоб президент підписав протокол допиту від 2016 року, а також відповів на низку питань щодо розслідування кримінальних справ про злочини проти учасників Революції гідності.

Причину виникнення долаткових питань в ГПУ пояснили так: з часу, коли Порошенко давав останні свідченні в прокуратурі, він заявив багато нових фактів, які були порилюднені у ЗМІ. Тож слідчі з ними ознайомилися лише за допомогою медіа – і тому хотіли особисто у Петра Порошенка про це перепитати.

Що таке НАБУ і як воно працюєНАБУ було створене 16 квітня 2015 року на чолі з директором Артемом Ситником. Отже НАБУ підслідні злочини, якщо вони вчинені високопосадовцями, наприклад, депутатами Верховної чи обласних рад, членами Кабінету Міністрів, колишнім президентом, керівниками різних державних служб, агентств, інспекцій, фондів та інших органів виконавчої влади, суддями, прокурорами, керівництвом нацбанку, Ради нацбезпеки і оборони, Збройних Сил, Служби безпеки, Нацгвардії та інших військових формувань, а також керівниками державних підприємств.





Підслідність НАБУ



НАБУ складається з центрального та територіальних управлінь. Гранична чисельність працівників – 700 осіб. Для порівняння, чисельність працівників прокуратури – 15 тисяч осіб, кількісний склад працівників СБУ – 31 тисяча. Штатна чисельність Нацполіції за даними МВС – майже 150 тисяч. Цікаво, що жінки становлять майже 27 % всього штату бюро. Середній вік працівників бюро від 26 до 35 років. 81 з них є учасниками бойових дій.



Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування, тобто відповідають за те, що відбувається до розгляду справи судом. Практично всі дії детективів погоджуються прокурорами САП. На деякі треба отримувати дозвіл суду. Усі розслідування можна представити у вигляді кількох етапів.



Станом на осінь 2018 року впродовж 3,5 років роботи детективи НАБУ викрили на корупції понад 360 осіб. Стосовно 227 із них справи вже перебувають у суді. Це справи щодо суддів усіх рівнів – керівників державних підприємств, прокурорів, депутатів різних рівнів і держслужбовців.