16:47
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, 6 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      ГПУ викликала голову НАБУ Ситника на допит

      143 Читать новость на русском
      Артем Ситник
      Артем Ситник / acy.org.ua

      Голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника як свідка викликала на допит 10 травня Генеральна прокуратура України.

      Причиною виклику є перевищення службових повноважень. Про це повідомив "Радіо Свобода" речник ГПУ Андрій Лисенко.

      Читайте також: Порошенко не прийшов на допит у Генпрокуратуру: як відреагував Луценко

      "Виклик на п’ятницю, (10 травня – 24 канал) 10:00, ч. 1 статті 365 (Перевищення службових повноважень)" – повідомив Луценко.

      Наразі більш детальної інформації щодо виклику голови НАБУ Ситника до ГПУ Луценко не надає.

      Сьогодні у ГПУ також на допит мав з'явитися Петро Порошенко. Однак, у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду. За словами представника ГПУ Сергія Горбатюка, там хотіли, щоб президент підписав протокол допиту від 2016 року, а також відповів на низку питань щодо розслідування кримінальних справ про злочини проти учасників Революції гідності. 

      Причину виникнення долаткових питань в ГПУ пояснили так: з часу, коли Порошенко давав останні свідченні в прокуратурі, він заявив багато нових фактів, які були порилюднені у ЗМІ. Тож слідчі з ними ознайомилися лише за допомогою медіа – і тому хотіли особисто у Петра Порошенка про це перепитати. 

      Що таке НАБУ і як воно працюєНАБУ було створене 16 квітня 2015 року на чолі з директором Артемом Ситником. Отже НАБУ підслідні злочини, якщо вони вчинені високопосадовцями, наприклад, депутатами Верховної чи обласних рад, членами Кабінету Міністрів, колишнім президентом, керівниками різних державних служб, агентств, інспекцій, фондів та інших органів виконавчої влади, суддями, прокурорами, керівництвом нацбанку, Ради нацбезпеки і оборони, Збройних Сил, Служби безпеки, Нацгвардії та інших військових формувань, а також керівниками державних підприємств.

      набу
      Підслідність НАБУ

      НАБУ складається з центрального та територіальних управлінь. Гранична чисельність працівників – 700 осіб. Для порівняння, чисельність працівників прокуратури – 15 тисяч осіб, кількісний склад працівників СБУ – 31 тисяча. Штатна чисельність Нацполіції за даними МВС – майже 150 тисяч. Цікаво, що жінки становлять майже 27 % всього штату бюро. Середній вік працівників бюро від 26 до 35 років. 81 з них є учасниками бойових дій.

      Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування, тобто відповідають за те, що відбувається до розгляду справи судом. Практично всі дії детективів погоджуються прокурорами САП. На деякі треба отримувати дозвіл суду. Усі розслідування можна представити у вигляді кількох етапів.

      Станом на осінь 2018 року впродовж 3,5 років роботи детективи НАБУ викрили на корупції понад 360 осіб. Стосовно 227 із них справи вже перебувають у суді. Це справи щодо суддів усіх рівнів – керівників державних підприємств, прокурорів, депутатів різних рівнів і держслужбовців.

      blog_ava
      Порошенко не прийшов на допит у Генпрокуратуру: як відреагував Луценко
      сьогодні
      4537
      Теги: Новини України Юрій Луценко Артем Ситник НАБУ ГПУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      сьогодні , 16:01 Е-декларування для всіх: яке покарання передбачено за несплату податків
      Ірина Поліщук 579
      Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      сьогодні , 15:05 Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      Юрій Бутусов 1745
      Як захистити деревину від шкідників та комах
      сьогодні , 11:00 Як захистити деревину від шкідників та комах
      582
      Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
      сьогодні , 14:00 Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
      Станіслав Безушко 338
      Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      сьогодні , 12:00 Жестокая "русская рулетка", или Вероятные причины возгорания самолета в Москве
      Злой Одессит 2708
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук