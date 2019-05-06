ГПУ викликає Порошенка на допит

Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури викликало Президента України Петра Порошенка на допит у справі Майдану.

Він запланований на 7 травня, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, пише "Радіо Свобода".

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Попередній допит Порошенка у справі Майдану відбувся 18 листопада 2016 року. Тоді допит відбувався протягом 6 годин в приміщенні адміністрації президента.

"Укріфнорм" із посиланням на керівника управління Сергія Горбатюка повідомляє, що слідчі планують допитати Президента у справах 18 лютого і 1 грудня у "зв'язку з його додатковими коментарями, які він давав в останній період, яких не було під час першого допиту".

Окрім того, слідчі хочуть, аби Порошенко підписав протокол свого допиту, який відбувся у 2016 році у справах Майдану. Порошенко наразі не підтвердив, що прийде на допит.



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