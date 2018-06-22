ГПУ визначилася зі справою проти "Нової пошти"
14 червня 2018 року Генеральна прокуратура України (ГПУ) закрила кримінальне провадження щодо діяльності логістичного оператора "Нова пошта" через відсутність складу злочину.
Про це йдеться у прес-релізі компанії з посиланням на представника Генпрокуратури.
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"Ми з самого початку були впевнені, що справа проти Нової Пошта буде закрита", – зазначив співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов.
Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ влаштували обшуки на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта". У ГПУ повідомили, що проводиться досудове слідство за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу. Пізніше компанія і відомство уклали мирову угоду.