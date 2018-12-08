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      ГПУ завершила експертизу у справі про розстріли на Майдані: Луценко розповів, що буде далі

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      Луценко заявив про завершення експертизи у справі про розстріли на Євромайдані
      Луценко заявив про завершення експертизи у справі про розстріли на Євромайдані / Rbc.ua

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані. Саме ж слідство у справі планують завершити на початку 2019 року.

      Про це Луценко сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

      "Ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали, за версією слідства, наказ розстріляти мирний Майдан", – заявив він.

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      На початку наступного року ми завершимо слідство, зможемо пред’явити суспільству, підозрюваним, а пізніше і звинувачуваним, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, Внутрішніх військ та їх підлеглі віддали злочинні накази, через які на Майдані загинули більше 100 осіб, більше півтори тисячі були поранені,
      – сказав генпрокурор.

      Луценко також запевнив, що цей суд стане найочікуванішим процесом за останні роки.

      "Біженці не просто втекли в Росію, а перед цим знищили всю переписку, усі сервери. Тим не менше, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який, за висновками експертизи, має причинно-наслідковий зв’язок зі смертями на Майдані", – зазначив очільник ГПУ.

      Що таке Євромайдан, або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення за режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Віктор Янукович Євромайдан Небесна Сотня Кримінальні новини ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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