19:14
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гра Fear the Wolves від розробників S.T.A.L.K.E.R.: вартість "королівської битви" знизили

941 Читать новость на русском
Fear the Wolves: трейлер, системні вимоги, дата релізу
Fear the Wolves: трейлер, системні вимоги, дата релізу / Фото з вільних джерел

Видавництво Focus Home Interactive оголосило офіційні системні вимоги гри Fear the Wolves. Це постапокаліптичний шутер в популярному жанрі "Королівської битви" від української студії Vostok Games, а також колишніх розробників гри S.T.A.L.K.E.R. 28 серпня Fear the Wolves з’явилась на сервісі Steam. Однак відгуки гра отримала не дуже хороші.

Про це пише видання itc.ua.

Спочатку розробники встановили вартість гри 399 гривень. Але згодом знизили до 279 гривень, адже гравців було дуже мало.

За даними ресурсу Steam Charts годину назад в Fear the Wolves грало всього 132 гравця, піковий результат за останню добу становив 174 гравця, а історичний максимум – 388 одночасно грають. У грі, де для початку бою необхідно зібрати разом 100 гравців – це дуже мало.

Читайте також: Трейлер нової гри Fear the Wolves від розробників S.T.A.L.K.E.R. показали в мережі

Оскільки дія гри розгорнеться в ураженому радіацією Чорнобилі, то на відміну від Fortnite Battle Royale або PlayerUnknown's Battlegrounds, побоюватися тут доведеться не тільки інших користувачів, але і смертоносних аномалій і мутантів. Для того, щоб дослідити особливо небезпечні зони, знадобиться спершу відшукати спеціальну екіпіровку. Також розробники обіцяюють різні погодні умови і зміну дня і ночі.

Всього в постапокаліптичних розбірках зможуть брати участь 100 геймерів за раз. При цьому ніхто не забороняє виживати поодинці або об'єднуватися в загони.

Мінімальні системні вимоги:

  1. ОС: Windows 7/8/10 (тільки 64-бітові системи);
  2. процесор: Intel Core i3-2130 (3,4 ГГц) або AMD FX-4100 (3,6 ГГц);
  3. оперативна пам'ять: 8 ГБ;
  4. відеокарта: GeForce GTX 650 Ti (1 ГБ) або Radeon R7 260 (1 ГБ);
  5. версія DirectX: 11;
  6. вільне місце на жорсткому диску: 16 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги:

  1. ОС: Windows 7/8/10 (тільки 64-бітові системи);
  2. процесор: Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) або AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);
  3. оперативна пам'ять: 16 ГБ;
  4. відеокарта: GeForce GTX 970 (4 ГБ) або Radeon R9 390 (4 ГБ);
  5. версія DirectX: 11;
  6. вільне місце на жорсткому диску: 16 ГБ.

Читайте також: NVIDIA розробила революційну технологію для відеоігор

Трейлер гри Fear the Wolves – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Новини України Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
сьогодні, 19:01 Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
Інна Жолобович
Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росії
сьогодні, 18:01 Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росії
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сьогодні, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сьогодні, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
У Росії пояснили, чому заблокували IP-адреси Google
 22 квітня , 14:47
Остаточно "зламали": Росія залишилась без YouTube
 24 квітня , 18:19
У роботі YouTube стався масштабний збій: які регіони зачепило
3 квітня , 12:43
У Росії частково перестав працювати YouTube
23 квітня , 13:02
Twitter блокуватиме фейкові акаунти Ілона Маска
 26 липня , 10:09
Facebook видалив сторінки військового керівництва М'янми через звинувачення в геноциді
 27 серпня , 15:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук