Гра Fear the Wolves від розробників S.T.A.L.K.E.R.: вартість "королівської битви" знизили

Видавництво Focus Home Interactive оголосило офіційні системні вимоги гри Fear the Wolves. Це постапокаліптичний шутер в популярному жанрі "Королівської битви" від української студії Vostok Games, а також колишніх розробників гри S.T.A.L.K.E.R. 28 серпня Fear the Wolves з’явилась на сервісі Steam. Однак відгуки гра отримала не дуже хороші.

Про це пише видання itc.ua.

Спочатку розробники встановили вартість гри 399 гривень. Але згодом знизили до 279 гривень, адже гравців було дуже мало.

За даними ресурсу Steam Charts годину назад в Fear the Wolves грало всього 132 гравця, піковий результат за останню добу становив 174 гравця, а історичний максимум – 388 одночасно грають. У грі, де для початку бою необхідно зібрати разом 100 гравців – це дуже мало.

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Оскільки дія гри розгорнеться в ураженому радіацією Чорнобилі, то на відміну від Fortnite Battle Royale або PlayerUnknown's Battlegrounds, побоюватися тут доведеться не тільки інших користувачів, але і смертоносних аномалій і мутантів. Для того, щоб дослідити особливо небезпечні зони, знадобиться спершу відшукати спеціальну екіпіровку. Також розробники обіцяюють різні погодні умови і зміну дня і ночі.

Всього в постапокаліптичних розбірках зможуть брати участь 100 геймерів за раз. При цьому ніхто не забороняє виживати поодинці або об'єднуватися в загони.

Мінімальні системні вимоги:

ОС: Windows 7/8/10 (тільки 64-бітові системи); процесор: Intel Core i3-2130 (3,4 ГГц) або AMD FX-4100 (3,6 ГГц); оперативна пам'ять: 8 ГБ; відеокарта: GeForce GTX 650 Ti (1 ГБ) або Radeon R7 260 (1 ГБ); версія DirectX: 11; вільне місце на жорсткому диску: 16 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги:

ОС: Windows 7/8/10 (тільки 64-бітові системи); процесор: Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) або AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц); оперативна пам'ять: 16 ГБ; відеокарта: GeForce GTX 970 (4 ГБ) або Radeon R9 390 (4 ГБ); версія DirectX: 11; вільне місце на жорсткому диску: 16 ГБ.

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Трейлер гри Fear the Wolves – дивіться відео

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