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Гра мільйонів: скільки коштують найкращі футболісти світу

244 Читать новость на русском
Поль Погба
Поль Погба

Кого з футбольних зірок продали найдорожче? Хто з гравців найбільше коштує і як визначається їхня вартість? Про це та інші грошові цікавинки читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Зірваний перехід зіркового француза Поля Погба із "Манчестер Юнайтед" в "Барселону" дуже засмутив любителів рахувати чужі гроші. Адже цей трансфер міг би суттєво під корегувати рейтинги найдорожчих футболістів світу – за ціною і заробітками. Іспанці готові були віддати за Погба 112 мільйонів євро. Таким чином, Поль оновив би своє попереднє персональне досягнення (два роки тому "МЮ" купив його за 105 мільйонів) і став би третім за вартістю взагалі. Але боси англійського клубу відмовили "Барселоні". Тому список супертрансферів залишився без змін

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Як Кріштіану Роналду Неймара не обігнав 

Поль Погба і Неймар
Поль Погба і Неймар

Топ-5 найдорожчих трансферів світу
(країна, клуб, ціна у мільйонах євро)

1. Неймар (Бразилія, ПСЖ) – 222
2. Філіпе Коутіньо (Бразилія, "Барселона") – 160
3. Усман Дембеле (Франція, "Барселона") – 109
4. Поль Погба (Франція, "МЮ") – 105
5. Гаррет Бейл (Англія, "Реал") – 101

Варто додати, що недавній перехід португальця Кріштіану Роналду з "Реалу" в "Ювентус" ледве-ледве не потрапив до першої п'ятірки, адже склав круглі 100 мільйонів євро. Проте нагадаємо, що ще в грудні-2016 Роналду міг встановити нечуваний рекорд, як кажуть, на віки. Тоді анонімний китайський клуб пропонував "Реалу" за футболіста 300 (!) мільйонів євро. Мадридці начебто були й не проти, але сам Кріштіану та його агент відмовились. Подейкують, що їх не влаштувала особиста зарплата гравця в Китаї. І саме цей фактор став важливим аргументом під час його переходу до "Ювентуса". В Турині Роналду отримуватиме майже вдвічі більша, ніж у "Реалі" – 35 мільйонів євро у рік. Хоча навіть ці солідні гроші – зовсім небагато, в порівнянні з його рекламними заробітками – один лише пожиттєвий контракт з Nike вартує 1 мільярд доларів.

Відзначимо, що перехід Кріштіану Роналду до "Ювентуса" не лише підсилить команду, а й помітно підвищить статки клубу, який вже чимало заробив лише на футболках новачка. Покладають на португальця надії і в Серії А. Італійська ліга історично входить до четвірки найсильніших світових чемпіонатів, але ще на початку 2000-х вона загрузла у великих збитках. Лише в 2017-му Серія А знову дала прибуток. Але й нині, наприклад, на телетрансляціях італійський чемпіонат заробляє в 2,5 рази менше, ніж англійський. Боси Серії А сподіваються, що поява Роналду виправить ситуацію.

Неймар і Мессі проти Кейна

Гаррі Кейн
Гаррі Кейн

Трансфер Кріштіану Роналду до "Ювентуса" підняв і його особисту вартість – тепер Transfermarkt оцінює португальця в 100 мільйонів євро. Але навіть із цією новою красивою цифрою він все рівно не потрапляє до світового топ-10.

Топ-10 найдорожчих футболістів за версією Transfermarkt
(країна, клуб, ціна у мільйонах євро)

1-2. Неймар (Бразилія, ПСЖ) – 180
1-2. Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона") – 180
3-6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) – 150
3-6. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль") – 150
3-6. Гаррі Кейн (Англія, "Тоттенгем") – 150
3-6. Кевін де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті") – 150
7-9. Антуан Грізман (Франція, "Атлетіко") – 120
7-9. Філіпе Коутіньо (Бразилія, "Барселона") – 120
7-9. Еден Азар (Бельгія, "Челсіа") – 120
10. Пауло Дібала (Аргентина, "Ювентус") – 110

Цікаво, що в різних версіях і вартість гравців суттєво відрізняється. Для порівняння, ось як виглядає топ від відомого дослідницького центру CIES Football Observatory.

Топ-10 найдорожчих футболістів за версією CIES Football Observatory
(країна, клуб, ціна у мільйонах євро)

1. Гаррі Кейн (Англія, "Тоттенгем") – 201
2. Неймар (Бразилія, ПСЖ) – 196
3. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) – 187
4. Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона") – 184
5. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуля") – 174
6. Деле Аллі (Англія, "Тоттенхем") – 171
7. Кевін де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті") – 171
8. Антуан Грізман (Франція, "Атлетіко") – 165
9. Пауло Дібала (Аргентина, "Ювентус") – 164
10. Ромелу Лукаку (Бельгія, "Манчестер Юнайтед") – 163

У своїй роботі спеціалісти CIES Football Observatory оцінювали лише виконавців, які грають у 5-ти найсильніших чемпіонатах Європи (Англія, Іспанія, Франція, Італія, Німеччина). Головним критерієм рейтингу був ексклюзивний алгоритм центру, що враховує цілий ряд факторів: вік футболіста та його позиція на полі, статистика виступів на клубному рівні та на рівні збірних команд, успіхи клубу та збірної, за які виступає футболіст, й останнім фактором є рівень (коефіцієнт складності) чемпіонату, де виступає клуб футболіста.

Дорогий Фред

Фред
Фред

На звершення нагадаємо, що серед гравців, які виступали в Прем’єр-лізі України, найдорожчим трансфером може гордитися бразилець Фред – у червні цього року він перебрався з донецького "Шахтаря" до "Манчестер Юнайтед", за різними даними, за 55-60 мільйонів євро. Влітку 2013 року гірники купили його в бразильського "Інтернаціоналя" з Порту-Алегрі за 15 мільйонів євро.

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Теги: Футбол Новини спорту Публікації Статті
Джерело: 24 Канал
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