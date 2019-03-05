Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної

Чинна влада виявилася не лише розсадником корупціонерів, які крадуть з державних потоків. Не просто мародерами, що грабують під час війни. Не тільки брехунами, що кажуть на біле чорне. Але ще й людьми, які добивають українську економіку на користь імпорту.

Розкажу в деталях, як спрага до наживи штовхає не лише до відвертих маніпуляцій із законами, але навіть до роботи проти вітчизняного бізнесу.

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Як відомо, весь світ поступово збільшує частку зеленої енергетики у своєму енергобалансі, щоб врятувати планету від глобального потепління. Але в Україні навіть таку благородну справу зробили заручником олігархічної корупції. Отже, наразі в Україні встановлено один з найвищих зелених тарифів.

Що таке зелений тариф?Зелений тариф – спеціальний тариф, по якому держава закуповує електроенергію у приватних осіб. Її виробляють сонячні та вітрові електростанції.

Хто бере участь у схемах

Це почалося ще за часів уряду Тимошенко і продовжилося президентством Януковича. Тоді один з найбільш одіозних регіоналів, який згодом втік до Росії, Андрій Клюєв вирішив перетворити зелену енергетику на власну дойну корову. Крім спеціального тарифу, він сам виділив своєму ж бізнесу прямі дотації з державного бюджету.



Андрій Клюєв

А за влади Порошенка, коли Клюєв зник з політичного процесу, естафету мародерства на зеленій енергетиці підхопив його давній партнер Рінат Ахметов. У якого є великий корупційний договір з чинною владою в тепловій енергетиці. А зелена просто стала додатковим бонусом для олігарха.

За яким сценарієм відбувалося незаконне збагачення

У 2018 році були спроби в закон "про захист дітей" вставити правку про пільги на імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітростанцій. За дивним збігом обставин саме "ДТЕК" Ахметова планувала завозити у 2019 році найбільше такого обладнання.

Якби правку ухвалили, то він міг зекономити понад два мільярди гривень податків, які б не попадали до державного бюджету. Тоді завдяки розголосу у ЗМІ сценарій вдалося "збити".

Але українські олігархи та їхні спільники не зупиняються, коли попереду маячать надприбутки. Наприкінці минулого року, 6 грудня були проголосовані зміни до Податкового Кодексу (законопроект 9260) про пільги на ПДВ при ввезенні електромобілів.



Власник "ДТЕК" олігарх Рінат Ахметов

Прикриваючись прогресивними намірами боротьби за чисту екологію, в цей закон всунули корупційний схематоз. Як виявилося, на виконання лобістських забаганок було введено пільги на імпорт енергетичного обладнання, котушок та трансформаторів. Тобто при ввезенні в Україну цієї продукції з-за кордону не буде стягуватися податок на додану вартість.

Отже, маловідомий депутат від "Народного фронту" Вознюк зініціював правку, яка була надзвичайно майстерно завуальована. Якщо уважно вчитуватися, то з першого разу навіть непомітно гру парламентських шахраїв. Зрештою правка успішно пройшла податковий комітет на чолі з президентським аудитором та чинним уповноваженим кандидата Порошенка Ніною Южаніною.



Ніна Южаніна

Зрештою, за активної підтримки лідера "Радикальної партії", за правку проголосували у парламенті. А фінальним актом дійства став підпис президента Порошенка.

Наслідки правки для України

Тепер ця пільга буде чинною до 2022 року. Внаслідок неї бюджет недоотримає у 2019-2022 роках від п'яти до десяти мільярдів гривень. А якщо гроші недоотримуються, то для їх компенсації треба щільніше закрутити гайки для простих громадян, в яких немає лобістів у парламенті та спільника-президента.

Ось так, м'яко кажучи, дуже небідні люди України, які імпортують обладнання для своїх електростанцій, де-факто вкрали трохи грошей у вчителів, лікарів, пенсіонерів. До того ж, ці ж дуже небідні люди ще й працюють по "зеленому тарифі" найвищому у Європі, який зрештою ляже на тих же пенсіонерів, лікарів, вчителів,

– зазначив енергетичний експерт Андрій Герус.

Цинізм ситуації також полягає у тому, що уряд восени 2018 року позбавив субсидій майже половину субсидіантів. З семи мільйонів сімей, які отримували субсидії, з пільгами залишилися лише 3,5 мільйона домогосподарств. А все тому, що у бюджеті немає коштів для виплати субсидій.



Лише 3,5 мільйона господарств з семи отримуватимуть субсидії

Якої шкоди це завдало українському бізнесу

Безсумнівно, вітчизняний бізнес від таких маніпуляцій отримав лише збитки. Щоб ви розуміли, скажу мовою аналогій – це якби Україна ввела пільги на ввезення шоколадних цукерок, а заводи Рошен мали би платити податки на повну потужність.

Найбільше від цієї безглуздої правки постраждали українські заводи. Відтепер краматорське підприємство "Фурлендер Віндтехнолоджі", "Запоріжтрансформатор", а також вінницький завод сонячних панелей KNESS будуть змушені платити податок.

До слова, краматорський "Фурлендер Віндтехнолоджі" який створює робочі місця в складних прифронтових умовах. А завод "Запоріжстрансформатор" може бути взагалі ліквідований через те, що уряд та Верховна Рада створили пільги його конкурентам за кордоном.

Ця ситуація є неприпустимою та призведе до ліквідації підприємства через його ринкову неконкурентоспроможність. Відтак люди втратять три тисячі робочих місць у Запоріжжі. Зробивши нашу продукцію на 20% дорожчою, від іноземної, депутатський корпус не замислився над тим, що Україна може втратити єдине стратегічне підприємство в електроенергетичній галузі,

– зазначили працівники "Запоріжстрансформатор".

Повторюся ще раз, про що ідеться: якщо хтось імпортує таке готове обладнання, то може не платити ПДВ до бюджету. Але якщо ці українські заводи виготовляють таке обладнання, то на вартість всієї сировини, матеріалів, елементів, обладнання мають заплатити ПДВ до держбюджету.

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Ось так з гаслами "купуй українське" олігархи встановлюють правила гри, які вигідні лише їм. Внаслідок таких рішень бюджет України пустий, а рівень ВВП на душу населення вже нижче, ніж у Молдові.