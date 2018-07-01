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"Гра престолів" 8 сезон: Софі Тернер поділилась новими деталями про фінал серіалу

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Софі Тернер в ролі Санси Старк у "Грі престолів"
Софі Тернер в ролі Санси Старк у "Грі престолів" / HBO

Британська кіноактриса Софі Тернер розповіла нову інформацію про фінал 8 сезону "Гри престолів", який стане останнім в історії серіалу. За її словами, глядачів чекає епічна кривава бійня.

Про це зірка серіалу розповіла в інтерв'ю порталу Gold Derby. Дівчина, як і багато інших акторів із серіалу, зізналася, що в новому сезоні буде ще більше "смертей, насильства і крові".

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Всі зберуться разом, щоб боротися з загибеллю, яка насувається. Між цими невеликими групами людей багато напруги, але всі вони борються разом за те, що вважають правильним. Це "Гра престолів", так що так, в цьому сезоні нас чекає ще більше смертей. Фінал буде дуже кровожерливим і емоційно болісним!,
– повідомила 22-річна дівчина.

 

Нагадаємо, що американський телеканал HBO оголосив про замовлення зйомок пілотної серії приквела до "Гри престолів". Автори популярного серіалу мають намір показати історію, як жили предки головних героїв саги, тобто за тисячі років до подій в оригінальному серіалі "Гра престолів".

Теги: LifeStyle Гра престолів Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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