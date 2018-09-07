20:29
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Ігри
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Гра Spider-Man вже доступна для всіх фанатів культового супергероя

98 Читать новость на русском
Spider-Man
Spider-Man / Marvel

Сьогодні, 7 вересня, офіційно вийшла відеогра про відомого персонажа коміксів Marvel – Людину-павука. Відзначимо, що над грою працювала компанія Insomniac Games, а видала її Sony Interactive Entertainment. Spider-Man вийшов ексклюзивно на консолі PlayStation 4.

Marvel's Spider-Man – це пригодницький екшн від третьої особи із відкритим світом, події якого розгортатимуться в Ньою-Йорку. Гравцям належить використати вміння Людини-павука, такі як політ на павутині і прилипання до стін, а також нововведення, які ще не з'являлися за все існування ігор про Павука. Одними з таких нововведень стануть паркур і використання оточення під час бою.

Читайте також: Студія Bethesda спростувала чутки щодо дати релізу мобільної гри The Elder Scrolls: Blades

Відеогра Marvel's Spider-Man була анонсована ще на виставці E3 2016 року. Розробкою нової гри про Людину-павука, культовому герої коміксів Marvel, займалася студія Insomniac Games, яка створила відомі серії ігор Spyro The Dragon, Ratchet & Clank, Resistance. Нова гра, як і перераховані серії, вийшла ексклюзивно для платформи Sony – в даному випадку для PlayStation 4.

Marvel's Spider-Man
Скріншот з гри Marvel's Spider-Man

В Marvel's Spider-Man розповідається нова історія про Людину-павука, яка не прив'язана до сюжетів коміксів, відеоігор, фільмів про цього супергероя. В цілому нову відеогру про Людину-павука критики прийняли дуже тепло: так, як вказано на сайті GameRankings, рейтинг критиків становить в середньому майже 90% (рейтинг складений з оцінок 50 оглядів). Загалом гру хвалять за геймплей, графіку, сюжет, саундтрек, в той час як критика в основному стосується відсутності будь-яких нововведень в дизайні відкритого світу.

Marvel's Spider-Man
Скріншот з гри  Marvel's Spider-Man

Очікується, що гра стане першою в об'єднаному "Ігровому всесвіті Marvel", в який також увійдуть The Avengers Project від Square Enix, що розробляється студіями Crystal Dynamics та Eidos Montreal і Marvel's Guardians of the Galaxy від Telltale Games .

Читайте також: Battlefield V: студія EA опублікувала своє бачення "Королівської битви" в грі – відео

Відзначимо, що 13 червня 2017 року на конференції E3 2017 показали геймплейний ролик гри. Крім самої Людини-павука в ньому можна було побачити таких персонажів як Мартін Лі (Містер Негатив), Вілсон Фіска (Кінгпін), детектив Юріко Ватанабе (Привид), а також Майлз Моралес.

Трейлер гри Marvel's Spider-Man – дивіться відео

Нагадаємо, до запуску гри Spider-Man компанія Sony випустила лімітовану серію консолей PlayStation 4 Amazing Red. Обмежене видання PS4 Pro коштуватиме 399 доларів (близько 10 562 гривень) і придбати її можна буде вже з 7 вересня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри PlayStation Sony
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Офіційно: Нападник "Динамо" перейшов у "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
 28 лютого 2017 , 15:52
Ультрас Динамо "Родичі" і фанати Чорноморця влаштували масову бійку після матчу Динамо – Зірка
 12 серпня 2017 , 12:15
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук