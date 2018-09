Гра Spider-Man вже доступна для всіх фанатів культового супергероя

Сьогодні, 7 вересня, офіційно вийшла відеогра про відомого персонажа коміксів Marvel – Людину-павука. Відзначимо, що над грою працювала компанія Insomniac Games, а видала її Sony Interactive Entertainment. Spider-Man вийшов ексклюзивно на консолі PlayStation 4.

Marvel's Spider-Man – це пригодницький екшн від третьої особи із відкритим світом, події якого розгортатимуться в Ньою-Йорку. Гравцям належить використати вміння Людини-павука, такі як політ на павутині і прилипання до стін, а також нововведення, які ще не з'являлися за все існування ігор про Павука. Одними з таких нововведень стануть паркур і використання оточення під час бою.

Читайте також: Студія Bethesda спростувала чутки щодо дати релізу мобільної гри The Elder Scrolls: Blades

Відеогра Marvel's Spider-Man була анонсована ще на виставці E3 2016 року. Розробкою нової гри про Людину-павука, культовому герої коміксів Marvel, займалася студія Insomniac Games, яка створила відомі серії ігор Spyro The Dragon, Ratchet & Clank, Resistance. Нова гра, як і перераховані серії, вийшла ексклюзивно для платформи Sony – в даному випадку для PlayStation 4.



Скріншот з гри Marvel's Spider-Man

В Marvel's Spider-Man розповідається нова історія про Людину-павука, яка не прив'язана до сюжетів коміксів, відеоігор, фільмів про цього супергероя. В цілому нову відеогру про Людину-павука критики прийняли дуже тепло: так, як вказано на сайті GameRankings, рейтинг критиків становить в середньому майже 90% (рейтинг складений з оцінок 50 оглядів). Загалом гру хвалять за геймплей, графіку, сюжет, саундтрек, в той час як критика в основному стосується відсутності будь-яких нововведень в дизайні відкритого світу.



Скріншот з гри Marvel's Spider-Man

Очікується, що гра стане першою в об'єднаному "Ігровому всесвіті Marvel", в який також увійдуть The Avengers Project від Square Enix, що розробляється студіями Crystal Dynamics та Eidos Montreal і Marvel's Guardians of the Galaxy від Telltale Games .

Читайте також: Battlefield V: студія EA опублікувала своє бачення "Королівської битви" в грі – відео

Відзначимо, що 13 червня 2017 року на конференції E3 2017 показали геймплейний ролик гри. Крім самої Людини-павука в ньому можна було побачити таких персонажів як Мартін Лі (Містер Негатив), Вілсон Фіска (Кінгпін), детектив Юріко Ватанабе (Привид), а також Майлз Моралес.

Трейлер гри Marvel's Spider-Man – дивіться відео

Нагадаємо, до запуску гри Spider-Man компанія Sony випустила лімітовану серію консолей PlayStation 4 Amazing Red. Обмежене видання PS4 Pro коштуватиме 399 доларів (близько 10 562 гривень) і придбати її можна буде вже з 7 вересня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно