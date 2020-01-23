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      Грабіжники катували мешканців будинку на Львівщині, є загиблі

      1943 Читать новость на русском
      Грабіжники вбили 59-річну жінку / daynews.com.ua

      На Львівщині невідомі увірвалися в будинок з метою пограбування. Грабіжники завдали тілесних ушкоджень його мешканцям, внаслідок чого померла 59-річна жінка.

      Інцидент стався в Радехові Львівської області. До поліції надійшло повідомлення, що невідомі у масках увірвались в будинок. Вони катували мешканців будинку, а заволодівши грошима, втекли.

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      Правоохоронці встановили, що під час нападу в будинку перебувало п’ятеро людей: 61-річний чоловік, троє жінок віком 34, 59 та 87 років, а також двоє дітей 1 та 5 років.

      Поліція зазначила, що грабіжники катували власника будинку та нанесли тілесні ушкодження жінкам. Від отриманих травм 59-річна жінка померла.

      За цим фактом відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство та розбій. Співробітники поліції розшукують нападників.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Львова Кримінал Вбивство
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