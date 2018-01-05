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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Графік руху транспорту у Києві на Різдво змінять: деталі

09:19, сьогодні 87 Читать новость на русском
Транспорт у Києві на Різдво їздитиме довше
Транспорт у Києві на Різдво їздитиме довше / inpress.ua

Наземний пасажирський транспорт і метрополітен у Києві в ніч з 6 на 7 січня їздитиме на три години довше. Фунікулер працюватиме до 2-ї ночі.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. У ніч з суботи на неділю в Україні буде Святвечір, на Софійській площі з 18:00 триватиме "Вечір перед Різдвом". З нагоди свята графік руху транспорту продовжили.

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Крім того, 7 січня з 12:00 до 15:00 будуть змінені маршрути тролейбусів № 6,16,18:
- № 6 курсуватиме зі змінами від Мінського масиву до ст.м. "Лук'янівська";
- № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- № 18 буде курсувати від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Автобуси маршруту №№ 24, 114 курсуватимуть по трасі руху робочого дня.

У Різдвяну ніч також триватиме робота автобусних маршрутів в режимі маршрутного таксі: 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 500, 502,516, 530, 537, 550, 586.

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Теги: Новини України Новини Києва Різдво Транспорт
Джерело: 24 Канал
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