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Гран-прі Великобританії-2018: рекордний поул Хемілтона та інші цікаві факти

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Льюїс Хемілтон
Льюїс Хемілтон

На цих вихідних відбулося гран-прі Великобританії-2018. Перемогу у ньому здобув Себастьян Феттель. Другим фінішував Льюїс Хемілтон, який все ж стримав натиск Кімі Райкконена на останніх колах.

Видання ua.motorsport.com зібрало цікаву статистику з десятого етапу Формули-1 гран-прі Великої Британії 2018 року.

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1. Льюіс Хемілтон оновив власний рекорд за кількістю поулів у Формулі-1 – 76.

2. Це також рекордний шостий поул у Великій Британії. Раніше рекорд належав Джиму Кларку – п'ять поулів (три у Сільверстоуні, один в Ейнтрі, один у Брендс Хетч).

3. Хемілтон став лише другим в історії Формули-1, кому довелося стартувати на домашньому етапі з поулу шість разів. До нього це зробив лише його кумир Айртон Сенна на Гран Прі Бразилії.

4. Хемілтон здобув поул із абсолютним рекордом траси у сучасній конфігурації - 1.25,892.

5. Себастьян Феттель здобув 51-шу перемогу і зрівнявся за цим показником із Аленом Простом.

6. Феттель перервав дивовижну серію Хемілтона із чотирьох перемог на гран-прі Великої Британії поспіль.

7. В п'яти останніх гонках Mercedes виграла лише одну гонку. Востаннє таке було у далекому 2013 році.

8. Себастьян Феттель проїхав 34-те в кар'єрі найшвидше коло в гонці.

9. Кімі Райкконен зрівнявся із Фернандо Алонсо за кількістю подіумів – 97.

10. Кімі вже протягом 27 подіумів жодного разу не вигравав.

11. Даніель Ріккардо продовжив традицію 2018 року – цього сезону на подіум він піднімається лише у разі перемоги.

12. Фернандо Алонсо завершив у заліковій зоні 200-ту гонку. Більше лише у Міхаеля Шумахера – 221. На п'яти наступає Райкконен – 195.

13. У цій гонці було 28 обгонів, 12 з яких належать Хемілтону, який після зіткнення із Райкконеном змушений був прориватися з останніх місць.

14. Схід Шарля Леклера через незакріплене колесо та аварія Маркуса Ерікссона означають, що Sauber не фінішувала у повному складі вперше з грна-прі Монако 2017 року.

15. Ромен Грожан учетверте за сезон потрапив у аварію. Це більше, ніж у 2016 та 2017 роках, коли це сталося по три рази.

16. Брендон Хартлі вже усьоме не зміг завершити гонку через механічні проблеми. Загалом він не зміг фінішувати у половині гонок, в яких стартував - це більше за решту гонщиків у наявному пелотоні. Найближчий - Грожан (не фінішував у 29,55% гонок).

Теги: Новини спорту Формула-1
Джерело: 24 Канал
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