Гранатомет у багажнику: на в’їзді до Києва патрульні зупинили підозріле авто – фото

Предмет схожий на РПГ поліцейські знайшли в автомобілі, який зупинили на в’їзді до столиці. Водій не зміг пояснити, що це за річ, а також, куди і для чого він її віз.

Так, інцидент трапився опівдні на Одеському контрольному пункті. Про це інформує прес-служба Патрульної поліції України у Facebook.

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Поліцейські зупинили водія Skoda через технічну несправність його автомобіля. Під час розмови з патрульними чоловік помітно нервував, тому правоохоронці вирішили перевірити автівку.

Інтуїція інспекторів не підвела, в багажнику автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на РПГ,

– передають поліцейські.

Окрім того, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Вона має встановити всі обставини і з’ясувати походження виявленого предмета.

Водночас, у коментарях до допису правоохоронців, користувачі пишуть, що найімовірніше знайдений предмет – це лиш пустий стріляний тубус, який не створює жодної загрози.



Коментатори пишуть, що предмет, знайдений поліцією, не є РПГ

До речі! В ніч на 13 липня саме з такого озброєння, як гранатомет, обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна". Це ЗМІ пов’язують з кумом президента РФ Володимира Путіна і майбутнім нардепом Віктором Медведчуком. Ніхто не постраждав, але цю подію кваліфікували як теракт і зараз розслідують.