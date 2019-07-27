19:10
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Гранатомет у багажнику: на в’їзді до Києва патрульні зупинили підозріле авто – фото

      508 Читать новость на русском
      Знахідка патрульних
      Знахідка патрульних / прес-служба Патрульної поліції України

      Предмет схожий на РПГ поліцейські знайшли в автомобілі, який зупинили на в’їзді до столиці. Водій не зміг пояснити, що це за річ, а також, куди і для чого він її віз.

      Так, інцидент трапився опівдні на Одеському контрольному пункті. Про це інформує прес-служба Патрульної поліції України у Facebook.

      До теми: Нацгвардія посилено патрулюватиме українські міста: для чого

      Поліцейські зупинили водія Skoda через технічну несправність його автомобіля. Під час розмови з патрульними чоловік помітно нервував, тому правоохоронці вирішили перевірити автівку.

      Інтуїція інспекторів не підвела, в багажнику автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на РПГ,
      – передають поліцейські.

      Окрім того, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Вона має встановити всі обставини і з’ясувати походження виявленого предмета.

      Водночас, у коментарях до допису правоохоронців, користувачі пишуть, що найімовірніше знайдений предмет – це лиш пустий стріляний тубус, який не створює жодної загрози.

      гранатомет коментар РПГ Київ поліція
      Коментатори пишуть, що предмет, знайдений поліцією, не є РПГ

      До речі! В ніч на 13 липня саме з такого озброєння, як гранатомет, обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна". Це ЗМІ пов’язують з кумом президента РФ Володимира Путіна і майбутнім нардепом Віктором Медведчуком. Ніхто не постраждав, але цю подію кваліфікували як теракт і зараз розслідують.

      blog_ava
      Хто може очолити МОЗ після Супрун: у "Слузі народу" назвали прізвище
      сьогодні
      5056
      Теги: Новини України Поліція Зброя Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: у каждого свой путь – кто-то в отпуск, а кто-то на тот свет
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: у каждого свой путь – кто-то в отпуск, а кто-то на тот свет
      Ольга Черненко 53
      Хто з ветеранів пройшов у новий парламент
      сьогодні , 18:00 Хто з ветеранів пройшов у новий парламент
      Леонід Остальцев 536
      Обыски СБУ на "Криворожстале" – позор, который отпугивает инвесторов
      сьогодні , 17:00 Обыски СБУ на "Криворожстале" – позор, который отпугивает инвесторов
      Сергій Фурса 582
      Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
      сьогодні , 16:48 Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
      1051
      Топ-10 світових зірок-благодійників: Елтон Джон, Леді Гага та інші
      сьогодні , 16:00 Топ-10 світових зірок-благодійників: Елтон Джон, Леді Гага та інші
      Марія Ягодка 289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук