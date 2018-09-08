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Гранатомет у мішку: на Луганщині поліцейські вилучили у жінки небезпечну зброю

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На Луганщині поліцейські вилучили у жінки гранатомет
На Луганщині поліцейські вилучили у жінки гранатомет / 24 канал

У країні триває загальнодержавна операція "Зброя та вибухівка", у рамках якої проводять санкціоновані обшуки підозрілих споруд та помешкань. Один із таких обшуків приніс несподіваний результат.

У селі Півневе Кремінського району Луганської області правоохоронці виявили у господарській споруді помешкання 45-річної місцевої мешканки гранатомет у мішку.

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Звідки жінка отримала цей смертоносний предмет, чому приховувала та зберігала його – буде з'ясовувати слідство.


Мішок, у який було загорнуто гранатомет

Гранатомет вилучили та відіслали на відповідні експертизи. 


Вилучений гранатомет

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 6 вересня у Хмельницькій області, у місті Шепетівка, в автівці громадянина Молдови знайшли наркотики й гранату, а в будинку — гранатометний постріл.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Луганська Поліція Зброя
Джерело: 24 Канал
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