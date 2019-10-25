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      Гранату підірвали на ринку Троєщини в Києві: фото і відео

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      Фото з місця вибуху на ринку Троєщини в Києві
      Фото з місця вибуху на ринку Троєщини в Києві / kiev.informator.ua

      Невідомий підірвав гранату на ринку" Радосиль", що на Троєщині в Києві. Інцидент стався у ніч проти 25 жовтня і, на щастя, внаслідок вибуду ніхто не постраждав.

      Зловмисник просто зайшов на територію ринку і кинув гранату. Він був сам, повідомляє "Информатор" з посиланням на поліцію.

      Дивіться також: відео вибуху на Пушкінській у Києві, внаслідок якого загинув ветеран АТО

      Працівники охоронної фірми, які приїхали на місце події, уточнили, що вибух пролунав у проході між МАФами. З фасаду МАФи були закриті ролетами.

      На місці залишились осколки вибухівки. Ударна хвиля побила скло у кількох будівлях.

      вибух Київ Троєшина ринок фото
      Вибухова хвиля пошкодила вікна у спорудах на ринку Троєщини / Фото "Информатор"

      вибух Троєщина ринок Київ кримінал поліція фото
      Поліція з'ясовує деталі скоєного злочину / Фото "Информатор"

      вибух граната Київ Троєщина ринок фото
      Осколки гранати, яку невідомий підірвав на ринку в Києві / Фото "Информатор"

      Дивіться відео з місця вибуху на ринку Троєшини в Києві:

      Дивіться відео з місця підриву гранати на Троєщині:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Вибух Зброя
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