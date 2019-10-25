Гранату підірвали на ринку Троєщини в Києві: фото і відео

Невідомий підірвав гранату на ринку" Радосиль", що на Троєщині в Києві. Інцидент стався у ніч проти 25 жовтня і, на щастя, внаслідок вибуду ніхто не постраждав.

Зловмисник просто зайшов на територію ринку і кинув гранату. Він був сам, повідомляє "Информатор" з посиланням на поліцію.

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Працівники охоронної фірми, які приїхали на місце події, уточнили, що вибух пролунав у проході між МАФами. З фасаду МАФи були закриті ролетами.

На місці залишились осколки вибухівки. Ударна хвиля побила скло у кількох будівлях.



Вибухова хвиля пошкодила вікна у спорудах на ринку Троєщини / Фото "Информатор"



Поліція з'ясовує деталі скоєного злочину / Фото "Информатор"



Осколки гранати, яку невідомий підірвав на ринку в Києві / Фото "Информатор"

Дивіться відео з місця вибуху на ринку Троєшини в Києві:

Дивіться відео з місця підриву гранати на Троєщині: