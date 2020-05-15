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Грандіозна квартирна афера: поліція викрила злочинців – деталі схеми

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Грандіозна квартирна афера
Грандіозна квартирна афера / Getty Images

Квартирні аферисти вигадали нову шахрайську схему. Вони підробляли документи та продавали житло українських заробітчан, які тоді були за кордоном.

Поліція спіймала злочинців, однак вони встигли провернути 7 афер з квартирами. Про це повідомило РБК-Україна.

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Правоохоронці затримала злочинну групу у Львові. Зловмисники ретельно готувалися до кожного продажу і відстежували справжніх господарів квартир.

Як працювала афера

  • Четверо львів'ян відстежували квартири, власники яких перебували за кордоном.
  • Після чого виготовляли підроблені документи: фальсифікували паспорта реальних власників, дублікати документів на квартири тощо.
  • Коли справжні власники квартир поверталися додому, вони виявляли, що їх майно перереєстровано на інших людей. А нові власники квартири дізнавалися, що їх обдурили.

Постраждалі звернулися в поліцію, і слідчі ретельно підготували спецоперацію по затриманню злочинців.

Аферистам вдалося "віджати" сім об'єктів нерухомості та отримати від їх продажу майже 5 мільйонів гривень,
– розповіла прокурорка Львівської області Ірена Діденко.

Аферистів затримали на гарячому, коли вони намагалися провернути черговий продаж квартири. Проти них відкрили кримінальне провадження одразу за кількома статтями. Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років, а також конфіскацію майна.

Зауважимо, що на тлі пандемії коронавірусу активізувалися афери в інтернеті.

Про те, як не стати жертвою шахраїв у інтернеті – читайте у матеріалі 24 каналу.

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини Львова Кримінал Поліція Шахрайство Новини України
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