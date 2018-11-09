Грандіозне шоу Victoria's Secret: найяскравіші фото з показу нової колекції

8 листопада у нью-йоркському виставковому центрі Pier 94 відбулась одна з найочікуваніших подій у світі моди – показ нової колекції білизняного бренду Victoria's Secret. Знамениті "ангели" приміряли сексапільні вбрання, якими підкорили подіум.

Щороку мільйони прихильників білизняного бренду очікують на феєричне шоу. Організатори обирають відомі мегаполіси, в яких на кілька днів зупиняються всі "ангели" Victoria's Secret. У 2017 році китайський Шанхай гостинно приймав знаменитих моделей. А от цьогоріч грандіозне шоу прогримить у серці Сполучених Шататів Америки – Нью-Йорку.

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На подіум вийшли 60 відомих моделей. Зокрема, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, Вінні Харлоу, сестри Хадід та інші. Зірки демонстрували новинки Victoria's Secret під запальні хіти Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Ріти Ори, Шона Мендеса і The Struts.



Андріана Ліма



Сара Сампайо



Кендалл Дженнер



Лаїс Рібейро



Белла Хадід



Вінні Харлоу



Жозефін Скрівер



Тейлор Хілл



Жасмін Тукс



Кендіс Сванепул



Бехаті Прінслу



Кендалл Дженнер



Джіджі Хадід



Андріана Ліма



Ромі Стрейд



"Ангели" на Victoria's Secret Fashion Show 2018



Вінні Харлоу



Джіджі Хадід



Барбара Фіалью



Жизель Олівьєра



Стелла Максвелл



Марта Хант



Моделі на Victoria's Secret Fashion Show 2018



Белла Хадід

Найочікуванішим був вихід на подіум Ельзи Госк. Саме ця шведська модель отримала честь показати найдорожчий виріб нової колекції Victoria's Secret – бюстгальтер із назвою The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів. Розкішний виріб прикрашений дорогоцінним камінням та створений дизайнерами Atelier Swarovski.



Ельза Госк



Ельза Госк

Не менш вражаючим став вихід моделі Ромі Стрейд, яка вийшла на подіум з металевим аксесуаром-зіркою, яка кріпилась на спині і мала вагу 12 кілограмів. Весь образ Ромі скаладав зі 125 тисяч кристалів Swarovski. На створення семикутної зірки, яка замінила традиційні "ангельські" крила, довелось витратити 150 годин і 55 тисяч кристалів Swarovski. Минулого року наряд з 275 тисяч кристалів і пір'я дістався цьогорічній зірці з розкішним бра Ельзі Хоск.



Ромі Стрейд



Ромі Стрейд

За традицією, тільки VIP-гості мали змогу побачити феєричне шоу. Вхід на показ був тільки за спеціальним запрошеннями, які отримали представники шоу-бізнесу та індустрії моди. Всі ж прихильники Victoria's Secret переглянуть шоу під час трансляції на телеканалі ABC, що відбудеться 2 грудня. Окрім цього, змонтоване відео показу оприлюднять на офіційному сайті Victoria's Secret.



Співачка і VIP-гість Bebe Rexha



Виконавець Ендрю Таггарт з гурту The Chainsmokers



Співачка Холзі



Співачка Ріта Ора

Всі фото: Getty Images