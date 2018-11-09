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      Грандіозне шоу Victoria's Secret: найяскравіші фото з показу нової колекції

      667 Читать новость на русском
      "Ангели" Victoria's Secret: колекція 2018
      "Ангели" Victoria's Secret: колекція 2018 / Getty images

      8 листопада у нью-йоркському виставковому центрі Pier 94 відбулась одна з найочікуваніших подій у світі моди – показ нової колекції білизняного бренду Victoria's Secret. Знамениті "ангели" приміряли сексапільні вбрання, якими підкорили подіум.

      Щороку мільйони прихильників білизняного бренду очікують на феєричне шоу. Організатори обирають відомі мегаполіси, в яких на кілька днів зупиняються всі "ангели" Victoria's Secret. У 2017 році китайський Шанхай гостинно приймав знаменитих моделей. А от цьогоріч грандіозне шоу прогримить у серці Сполучених Шататів Америки – Нью-Йорку.

      Читайте також: У чорних халатах та спокусливій білизні: перші фото з підготування до шоу Victoria's Secret

      На подіум вийшли 60 відомих моделей. Зокрема, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, Вінні Харлоу, сестри Хадід та інші. Зірки демонстрували новинки Victoria's Secret під запальні хіти Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Ріти Ори, Шона Мендеса і The Struts. 

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Андріана Ліма

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Сара Сампайо

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Кендалл Дженнер

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Лаїс Рібейро

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Белла Хадід

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Вінні Харлоу

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Жозефін Скрівер

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Тейлор Хілл

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Жасмін Тукс

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Кендіс Сванепул

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Бехаті Прінслу

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Кендалл Дженнер

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Джіджі Хадід

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Андріана Ліма

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Ромі Стрейд

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      "Ангели" на Victoria's Secret Fashion Show 2018

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Вінні Харлоу

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Джіджі Хадід

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Барбара Фіалью

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Жизель Олівьєра

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Стелла Максвелл

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Марта Хант

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Моделі на Victoria's Secret Fashion Show 2018

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Белла Хадід

      Найочікуванішим був вихід на подіум Ельзи  Госк. Саме ця шведська модель отримала честь показати найдорожчий виріб нової колекції Victoria's Secret – бюстгальтер із назвою The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів. Розкішний виріб прикрашений дорогоцінним камінням та створений дизайнерами Atelier Swarovski.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Ельза Госк

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Ельза Госк

      Не менш вражаючим став вихід моделі Ромі Стрейд, яка вийшла на подіум з металевим аксесуаром-зіркою, яка кріпилась на спині і мала вагу 12 кілограмів. Весь образ Ромі скаладав зі 125 тисяч кристалів Swarovski. На створення семикутної зірки, яка замінила традиційні "ангельські" крила, довелось витратити 150 годин і 55 тисяч кристалів Swarovski. Минулого року наряд з 275 тисяч кристалів і пір'я дістався цьогорічній зірці з розкішним бра Ельзі Хоск.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Ромі Стрейд

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Ромі Стрейд

      За традицією, тільки VIP-гості мали змогу побачити феєричне шоу. Вхід на показ був тільки за спеціальним запрошеннями, які отримали представники шоу-бізнесу та індустрії моди. Всі ж прихильники Victoria's Secret переглянуть шоу під час трансляції на телеканалі ABC, що відбудеться 2 грудня. Окрім цього, змонтоване відео показу оприлюднять на офіційному сайті Victoria's Secret.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Співачка і VIP-гість Bebe Rexha

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Виконавець Ендрю Таггарт з гурту The Chainsmokers

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Співачка Холзі

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Співачка Ріта Ора

      Всі фото: Getty Images

      Теги: Мода LifeStyle Victoria's Secret Стиль і мода Нью-Йорк
      Джерело: 24 Канал
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