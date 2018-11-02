Грандіозне шоу Victoria's Secret: що відомо про модну подію
Бренд білизно Victoria's Secret готує традиційне фешен-шоу, яке зазвичай відбувається в кінці осені або початку зими. Основна частина події – це вихід "ангелів" Victoria's Secret, які демонструють коштовні бра, які можуть коштувати мільйони доларів.
Організатори Victoria's Secret уже назвали імена музичних гостей, а також дату.
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Коли і де відбудеться шоу
Victoria's Secret Fashion Show Holiday відбудеться у неділю, 2 грудня. А транслюватиме грандіозну подію канал ABC.
Цього року шоу відбудеться у Нью-Йорку. Нагадаємо, минулого разу подія відбулася у Шанхаї.
Хто виступатиме
Традиційно шоу супроводжують виступи відомих виконавців. Так, у 2018 році на подіумі співатимуть: Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes і The Struts.
Хто вийде на подіум
У показі візьмуть участь найвідоміші моделі бренду, яких називають "ангелами": Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Свейнпол, Ельза Госк, Жасмин Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, а також сестри Хадід.
Колаборація з дизайнером
Під час шоу презентують нову колаборацію Victoria's Secret з британським дизайнером Марі Катранзу.