Грандіозний концерт до 50-річчя Кузьми: названо імена артистів, які заспівають на "Арені Львів"

15 вересня, у Львові на стадіоні "Арена Львів" відбудеться великий концерт до 50-річчя Андрія "Кузьми" Кузьменка. Понад два десятки зіркових друзів-музикантів Кузьми заспівають пісні гурту "Скрябін". Початок концерту – о 19:00.

Як відомо, 17 серпня Андрієві Кузьменку виповнилося б 50. Друзі Кузьми вирішили зробити йому подарунок – великий стадіонний концерт "Кузьма-50".

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Відтак 15 вересня на "Арені Львів" відомі і маловідомі пісні гурту "Скрябін" співатимуть Джамала, Тарас Чубай (гурт "Плач Єремії"), вокальна формація "Піккардійська Терція", Олександр Пономарьов, Дмитро Шуров (Pianoбой), Сергій Танчинець (гурт "Без Обмежень"), Женя Галич (гурт O.Torvald), Арсен Мірзоян, Павло Табаков, Тоня Матвієнко, Євген Толочний, Мирослав Кувалдін (гурт "The ВЙО"), TAYANNA, Сергій Кузін та Соня Сотник, Віктор Винник (гурт "Мері"), MamaRika, Ivan NAVI, LAUD, Ольга Горбачова, Марічка Яремчук, гурти Green Grey, Yurcash, "Однин в Каноє", "Лесик Сам" та інші.

До слова, у день 50-річчя Кузьми компанія-організатор Gastroli.ua презентувала в мережі кліп на пісню "Сам собі країна". Ці кадри – унікальні, оскільки були зняті ще вісім з половиною років тому у Дніпрі, а побачили світ тільки зараз:

Скрябін – Сам Собі Країна (до 50-річчя Андрія Кузьменка)

Квитки на концерт "Кузьма-50" можна купити за посиланням.