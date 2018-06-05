"Грандіозний спектакль": спортивний журналіст пояснив, чому ЧС-2018 в Росії очікує фіаско

Чемпіонат світу з футболу, який влітку відбудеться в Росії, повинен стати грандіозним спектаклем, проте замість радості напередодні важливої спортивної події багатьох мучать сумніви щодо того, чи не приховує шикарний фасад ЧС непривабливу дійсність.

Про це у статті для Focus пише спортивний оглядач Томас Хайдер, називаючи фактори, які можуть стати серйозними проблемами для РФ під час ЧС-2018.

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На думку журналіста, ними є корупція, допінг, агресивні футбольні вболівальники і договірні матчі.

Уже в грудні 2010 року, коли стало відомо, що Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії, з'явилися перші припущення щодо куплених голосів. Незабаром стало відомо про те, що член виконкому ФІФА Маріос Лефкарітіс, перебуваючи на посаді голови нафтового концерну Petrolina, підписав за кілька тижнів до оголошення результатів голосування (щодо виборів країни-господаря ЧС-2018 – "24") вигідний контракт із "Газпромом" – багаторічним спонсором ФІФА, розповідає автор публікації.

Окрім того, "російський футбол переживає допінгову кризу", продовжує Хайдер. Російських спортивних функціонерів підозрюють у приховуванні позитивних проб футболістів національної збірної.

До проблем із корупцією і допінгом додається два інших фактори, які можуть стати проблемою для Росії: договірні матчі і зіткнення агресивних футбольних уболівальників. Так, на початку року BBC показала документальний фільм Russia's Hooligan Army, в якому праворадикальні футбольні хулігани заявили про те, що перетворять ЧС на "фестиваль насильства", акцентує увагу спортивний аналітик.

Сьогодні очевидно, що рішення про проведення ЧС з футболу в такій країні, як Росія, яка відкрито веде війну і напала на іншу державу, є катастрофічною помилкою", – заявляв три роки тому президент Польського футбольного союзу Збігнєв Бонек. Відтоді нічого не змінилося,

– констатує Хайдер.

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Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.



Великобританія та низка інших європейських країн закликали бойкотувати проведення ЧС-2018 у Росії як покарання за спробу вбивства колишнього подвійного агента Скрипаля.