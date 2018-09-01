Грандіозний виступ Imagine Dragons в Києві: чим запам'ятається концерт

Столичний НСК "Олімпійський" другий день поспіль стає своєрідною меккою для меломанів. Адже на стадіоні слідом за концертом гурту "Океан Ельзи" виступили популярні музиканти Imagine Dragons. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підбити підсумки та розповісти, чим запам'ятається для меломанів останній день літа 2018 року.

Ще у січні 2018 року українці дізнались, що 31 серпня популярний гурт Imagine Dragons вперше приїде до Києва. Всі меломани та прихильники колективу одразу ж вишикувались в онлайн-черги для купівлі квитків. Відтак у перший день чимало місць на стадіоні "Олімпійський" вже були заброньовані.

Читайте також: 5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві

І хоч вартість квитків стартували від 749 грн, це аж ніяк не повпливало на кількість фанатів, які прийшли на концерту Imagine Dragons. Весь стадіон був вщент заповнений, а люди в унісон танцювали і стрибали, слухаючи запальні треки американського рок-гурту.

Допис, поширений Viktoria Ridzel (@viria94) 31 Сер 2018 р. о 2:04 PDT

Допис, поширений ✦ Anton Litvyak✦ (@anton_litvyak) 31 Сер 2018 р. о 3:14 PDT

Та потрапити на виступ улюбленого гурту було не так просто: люди повинні були пройти три рівні перевірки квитків. Так, спершу поліція на вході переглядала білети, потім працівники секторів і на самому стадіоні перед входом на трибуни теж здійснювалась перевірка. Відтак понад 1500 людей, які придбали квитки на ненадійних сайтах, стали жертвами шахраїв. Розчаровані українці довго пояснювали організаторам концерту та правоохоронцям, що сталось та просили все ж пропустити їх на стадіон. Однак зарадити ошуканим меломанам все ж не змогли.



Виступ Imagine Dragons в Києві/24 канал

Читайте також: На "Олімпійському" розпочався концерт Imagine Dragons: перші фото та відео

Тисячі людей змушені були слухати виступ Imagine Dragons за межами НСК "Олімпійський". Ті ж, хто потрапив на концерт гурту, не стримували своїх емоцій. Люди із захопленням підспівували слова улюблених треків та вмикали ліхтарики у своїх смартфонах, створюючи неймовріну атмосферу на стадіоні.

Допис, поширений (@zhenyakorotkov) 31 Сер 2018 р. о 11:57 PDT

Під час виступу соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс здійняв вгору український прапор. Сталось це під час виконання хіта "It's time". Окрім цього, вокаліст звернувся до українців зі словами не боятись тиску, який здійснюють інші.

Допис, поширений Kate Levi (@katereyy) 31 Сер 2018 р. о 4:54 PDT

Окрім цього, артист зробив несподіване зізнання, розповівши, що він страждав депресією упродовж довгого періоду. В одному з інтерв'ю Ден Рейнольдс заявляв, що втратив, як сенс життя, так і родину, тому шукав допомоги. Зі сцени "Олімпійського" артист звернувся до всіх, хто має таку ж проблему, як в нього, розчуливши українських прихильників.

"Цієї ночі хочу сказати одну річ. У нашій культурі, у нашому суспільстві спостерігається клеймування, що б’є по нашій юності, навіть вбиває нашу юність. Під час спілкування з терапевтами нам слід говорити відкрито та чесно про депресію та тривогу. Багато років тому мені поставили діагноз "депресія", але це не та річ, якої варто соромитися. Це не те, що мене робить слабким, це не те, що мене робить розбитим. Впевнений, тут є багато людей, які також страждають від депресії та тривоги. Знайте, я – з вами, я люблю вас. Все буде добре, тримайтеся. Вас не зламано, ваше життя завжди є вартим того, щоб жити. Ніколи не забирайте своє життя від нас. Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас", – звернувся до прихильників Ден Рейнольдс.

Дивіться відео звернення Дена Рейнольдса до прихильників:

Українські зірки також відвідали концерт Imagine Dragons. Зокрема, співачка Джамала, телеведучі Катя Осадча та Артем Гагарін опублікували в Stories відео з виступу американців.

Той випадок, коли не треба зайвих спецефектів, одягу, балету. Тільки чесна позиція, неймовірна музика, подача, крутий тембр і харизма якої б вистачило на п‘ять стадіонів,

– розповіла Катя Осадча.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 31 Сер 2018 р. о 3:20 PDT

Неймовірна атмосфера, ефектний виступ Дена Рейнольдса та запальні треки, слова яких підспівували тисячі прихильників – цим запам'ятається грандіозний виступ рок-гурту Imagine Dragons. Цей день запам'ятається всім, хто став частинкою грандіозного концерту американців. Наразі ж мережі вибухнула ефектними відео з виступу Imagine Dragons в Києві.

Допис, поширений Alina Zomberg (@alina_zomberg) 31 Сер 2018 р. о 3:37 PDT

Допис, поширений Yulia Zhigutskaya (@yu_zhiga) 31 Сер 2018 р. о 6:37 PDT

Допис, поширений ᴅɪᴀɴᴀ ᴍᴀᴋᴏᴠᴇɪᴄʜᴜᴋ (@di.mkv) 1 Вер 2018 р. о 1:31 PDT

Допис, поширений ᴅɪᴀɴᴀ ᴍᴀᴋᴏᴠᴇɪᴄʜᴜᴋ (@di.mkv) 1 Вер 2018 р. о 1:21 PDT

Допис, поширений ⠀Hordii Semenov (@rivar4eg) 1 Вер 2018 р. о 1:15 PDT