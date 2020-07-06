Колишній народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський орендував приміщення під штаб в одномандатному окрузі №208 (Бахмач, Чернігівська область), де в жовтні заплановані довибори до Верховної Ради.

Про це повідомив журналіст Сергій Грішин на своїй сторінці в Facebook з посиланням на джерело з округу, опублікувавши відповідну переписку.

"Бахмач. Зняли тут для нього (Грановського, – ред.) вже офіс. Дмитро приїжджав в середу. Підписали вже договір. На Соборності 140 метрів", – розповів співрозмовник журналіста.

Він також уточнив, що Дмитро – це помічник Грановського. "І буде тут за старшого, я так зрозумів", – додав співрозмовник.

Раніше Telegram-канал "Шептун" повідомив, що Грановський в найближчий місяць планує повернутися в Україну з Ізраїлю.

"Той, хто дивиться за судами" періоду Порошенка вже налагодив спілкування з окремими депутатами з "Слуги народу", в тому числі фінансове. Аналогічно Грановський відновлює комунікацію з керівниками силових структур та суддями в своїх інтересах та інтересах своїх клієнтів", – пише ЗМІ.

За даними журналістів, плацдармом для повернення Грановського обраний 208 округ в Чернігівській області, оскільки вже скоро там повинні пройти довибори в Раду.

"Не дивлячись на базову впізнаваність в Харкові і дружбу з Геннадієм Кернесом, плацдармом для повернення обраний 208 округ, оскільки вже скоро там повинні пройти довибори в Раду. Найбільше участі Грановського зараз боїться команда Ляшка, оскільки розраховувала, що вибори пройдуть без сюрпризів. Сам Грановський запевняє радикалів, що балотуватися не буде, усипляючи пильність "Ляшківці", але в реальності вже розгортає штаби в області", – йдеться в повідомленні.

ЗМІ також додає, що курирувати кампанію буде ексголова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Нагадаємо, після програшу на виборах в парламент на 169 окрузі в Харкові торік, за тиждень до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. За даними журналістів, Грановський ховається в Ізраїлі – в мережу потрапили фото його ізраїльського паспорта.

У 2017 році Генеральна прокуратура України повідомила Грановському підозру в ухиленні від сплати податків. За даними ГПУ, Грановський за попередньою змовою зі службовими особами дистриб'ютора тютюнової продукції "Тедіс Україна" створив злочинну схему ухилення від сплати податків, вигоду від якої отримали підконтрольні мільярдерові підприємства.

В кінці зими 2019 року стало відомо, що Інтерпол офіційно оголосив в розшук Грановського. За даними Інтерполу, Грановського розшукують на прохання правоохоронців Ізраїлю, які підозрюють його в підробці документів, відмиванні грошей і шахрайстві.